El Mirador: Distinciones que saben a gloria

Nada mejor que una ruta por algunos de los mejores pintxos del País Vasco, esos que se han ganado un hueco en la memoria colectiva ... y en el paladar de quienes los han probado. Eso es precisamente lo que ofrece Best Pintxos y Gastro 2025, la guía que celebra las miniaturas más sabrosas y desgrana la excelencia de las barras vascas. Rubén González, director de la guía y de Miniature World Tour, saludaba en la entrega de los Eguzkilore a representantes institucionales como la diputada de Turismo, Cristina González; el director foral del mismo área, Felipe García; la concejala de Promoción Económica, María Nanclares; y la directora vasca de Turismo y Hostelería, Clara Navas.

El boletín, evaluado por un comité de expertos que visita de forma anónima los locales y les otorga puntuación atendiendo a diferentes parámetros de calidad, otorga los Eguzkilores, medallas que honran a los establecimientos más destacados. Así, con tres Eguzkilores sobresale en Álava La Casa del Patrón, en Murgia. Ana González recogía el diploma y agradecía el gesto. Los mismos que Senén González, del Sagartoki; Mikel Fuentes, del Toloño; y Josean Merino, del PerretxiCo. El 'póker de ases' presume de contar con el máximo número de condecoraciones cada uno.

Para culminar, fueron agasajados con dos Eguzkilores: El Dólar, Erkiaga, Kea, Kotarro, Mano Lenta, Toloño Abastos y Waska. Con uno se quedaron el Atabaka, Belardi, Colmado Los Manueles, El 2, Berenjenal, El Mexicano y mucho más, El Pregón, Gardoki, Guk Café, Kanijo, Kobijo, Kukue, La Escotilla, La Roca, Lauri Barria, Puerta Grande, Raíz, Rincón de Luis Mari, Saburdi, So-Wood, Tabanko y Txiki Abastos. Hosteleros como Rosa María Villarroel, Rafael Muñoz, Marisa Barrio, Alberto Solana, Luis Hernani, Fatima Benaisa, Óscar Valdés, Carlos Antolín, Alberto Molinero, Julio Arnáiz, Raúl Rubio, Mario Álvarez de Eulate, Josune Menéndez o Imanol Latorre, entre muchos otros.