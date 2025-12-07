El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Felipe García, Clara Navas, Raúl González, Cristina González y María Nanclares.

El Mirador: Distinciones que saben a gloria

La guía Best Pintxos y Gastro otorga sus preciados Eguzkilores en una sabrosa gala celebrada en el Europa

Domingo, 7 de diciembre 2025, 00:38

Nada mejor que una ruta por algunos de los mejores pintxos del País Vasco, esos que se han ganado un hueco en la memoria colectiva ... y en el paladar de quienes los han probado. Eso es precisamente lo que ofrece Best Pintxos y Gastro 2025, la guía que celebra las miniaturas más sabrosas y desgrana la excelencia de las barras vascas. Rubén González, director de la guía y de Miniature World Tour, saludaba en la entrega de los Eguzkilore a representantes institucionales como la diputada de Turismo, Cristina González; el director foral del mismo área, Felipe García; la concejala de Promoción Económica, María Nanclares; y la directora vasca de Turismo y Hostelería, Clara Navas.

