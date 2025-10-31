El Mirador: Una comedia de intercambios

Joseba Fiestras Viernes, 31 de octubre 2025, 00:56 Comenta Compartir

Vitoria se convirtió este jueves en el epicentro de las risas, los aplausos y los comentarios jocosos que imaginaban cómo sería la vida en cuerpo extraño. EL CORREO participaba en el prestreno de 'Cuerpos locos', la nueva comedia dirigida por Ana Murugarren y protagonizada por Paz Padilla y Maia Zaitegi, que llenaba una de las salas principales de los Cines Gorbeia. La película, que ha sido rodada íntegramente en Álava, demuestra que el territorio no solo tiene paisajes de cine, también alma de comedia. La prueba, dos actores: Íñigo Salinero y Ramón Monje. La pareja derrochó ingenio en la presentación del filme saludando y sacándose fotos con parte de la audiencia. Entre el público destacaba el alumnado de NClic, una escuela infantil que ha participado activamente en el largometraje. Andrea Aguinaco, directora en funciones del centro, acudía a la cita arropada por profesoras como Virginia Fernández, Jody Banham y Marta López y niños y niñas que salen en la película.

El público vitoriano fue de los primeros en disfrutar de esta historia de intercambios de cuerpo, enredos familiares y carcajadas compartidas, que convierte cada rincón de la provincia –desde calles de su capital hasta espacios naturales del entorno– en un escenario lleno de vida, humor, ternura y empatía. El gerente del parque comercial anfitrión, Iker Bilbao, charlaba con Idoia Martínez de Icaya, del departamento de Publicidad y Márketing en EL CORREO. Cerca compartían anécdotas del rodaje Marisa Medina, coordinadora de la película, y Pilar Lloves, que ha interpretado a una jueza en la historia. Más figurantes locales: Araceli Tapia, Elena Ambelez y Pilar González.

Aizea y Kai Ruiz de Garibay son dos de los 'peques'' que aparecen en 'Cuerpos locos' y no quisieron perderse la convocatoria en la que coincidieron con compañeros de pantalla como los hermanos Aitor, Amaia y Ailara Canós, Iker Sarabia, Eric Mendoza, los hermanos Iker y Ane Aizpeolea. No faltaron Aritz Campos, Jorge Núñez, Beatriz Marañón, Esther Quintana y María del Pino, con niños y niñas como Ane, Noa, Valhalla, Aitana, Paul, Markel, Iker, Salomé, Udane, Bruno, Nora, Luken y Eder, entre otros.