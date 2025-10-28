El Mirador: Una cantera de talento original

Joseba Fiestras Martes, 28 de octubre 2025, 00:12 Comenta Compartir

Es un espacio creativo que ha revolucionado la relación entre arte, innovación y comunidad. Hibridalab cumple tres años de vida y lo celebra con un evento a la altura de su espíritu transgresor: la inauguración de la exposición 'Híbridos exquisitos'. Anabel Quincoces, Ariana Rac, Ibon Sáenz de Olazagoitia e Iñaki Larrimbe son el 'póker de ases' que rinde homenaje a la esencia del proyecto y a todos los artistas que han encontrado en él un laboratorio de experimentación sin límites. La muestra recoge y reinterpreta los proyectos desarrollados en Hibridalab a lo largo de estos años de trayectoria: proyectos de innovación abierta mediante la hibridación, residencias de investigación transdisciplinar, ciclos de conferencias y exposiciones que han combinado arte, ciencia, datos, cuántica…

El presidente de Hibridalab, Gotzon Azkarraga, dio la bienvenida a la audiencia que acudía a la cita para brindar por el futuro de una entidad que persigue, desde que nació, el objetivo de crear sinergias y colaboraciones entre empresas y organizaciones sociales, culturales, creativas y académicas del territorio, impulsando ideas, cooperación y digitalización en industria inteligente para abordar los retos de Álava. Arropaban al máximo directivo el consejero delegado, Roberto Gómez de la Iglesia, y la gerente, Miren Martín.

La directora de Fundación Vital Fundazioa, Arantxa Ibañez de Opacua, se interesó por la instalación en la que los cuatro artistas locales realizan un recorrido que se lee de izquierda a derecha y en orden cronológico. Arranca en 2022, atraviesa 2023 y 2024, continúa por 2025 y culmina en ficciones futuribles planteadas por los y las propios artistas. De cada año se han elegido cuatro proyectos, tratándose de una selección deliberada, no de un inventario exhaustivo. No faltaron Izaskun López de Maturana, Jon Ander Gómez de la Iglesia, Rebeca Hernando, Iñaki Eguílaz, José Luis Azkarate, Soledad Caldumbide, Joseba Guinea, Rosa Murguía, José María Armentia y Beñat Lomas, entre muchos otros.