La ministra de Vivienda, preocupada por los pasos que aún quedan por dar en Álava para limitar los alquileres La socialista Isabel Rodríguez espera tener este mes el índice de precios para topar los precios en zonas tensionadas vascas

E. P. Miércoles, 10 de septiembre 2025, 14:04 | Actualizado 15:12h.

Nuevo capítulo que añadir al polémico proceso para la declaración de Vitoria como zona tensionada de vivienda. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana espera que, a finales de septiembre, esté disponible el índice de referencia para topar el precio de los alquileres en las zonas tensionadas de Álava y otros puntos del País Vasco. Isabel Rodríguez contestaba así a Oskar Matute, diputado de EH Bildu, quien ha cuestionado a la titular del ministerio por los índices de precios de referencia para topar los alquileres en las zonas tensionadas vascas, que aún «no están disponibles». A este respecto, la política socialista ha confesado su preocupación por que tanto en Álava como en Bizkaia aún quedan pasos que dar para completar esta acción. «Pero confío también en estas administraciones, en las diputaciones forales, para hacerlo posible», ha recalcado este miércoles durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.

Esta intervención llega después del serio rifirrafe que la pasada semana protagonizaron el Ayuntamiento de Vitoria y la Diputación Foral de Álava, administraciones gobernadas por los mismos partidos en coalición, el PNV y el PSE. El límite a los precios del alquiler en la ciudad enfrentó, de manera inesperada, a las dos principales instituciones del territorio. La polémica surgió a cuenta de unas declaraciones de la alcaldesa, la socialista Maider Etxebarria, que instó al ente foral a que «agilice su trabajo» y «dé a conocer los índices de referencia necesarios» para proceder a la limitación de los precios del alquiler en la capital. Una petición que soliviantó al Ejecutivo foral. En un comunicado contundente, el equipo de Ramiro González replicó que la información fiscal para el cálculo del Índice de Precios de Referencia ha estado «disponible» desde hace seis meses, y le exigió que no genere «confusión».

El mandatario jeltzale reafirmó este martes que los datos correspondientes a 2022 se trasladaron al Gobierno vasco el «30 de junio» y que se hizo lo mismo con las correspondientes a 2023 el «9 de julio». «Con todos estos datos de los ejercicios de 2022 y 2023 se prepararon unos ficheros en el formato que el Eustat mandó y en estas fechas, 30 de junio y 9 de julio, se remitieron», detalló. La información la ha recabado el ente foral de las «declaraciones tributarias de los contribuyentes», ya sea de los que arriendan su vivienda a un tercero o de aquellos que viven de alquiler..

Frente a este escenario, Isabel Rodríguez ha explicado que en estos días se está reuniendo el grupo de trabajo con expertos y organismos y espera que a finales de este mes esté disponible ya este índice para que pueda ser aplicado. «El Gobierno está haciendo todo lo que está en nuestras manos y la declaración de zonas tensionadas y la aplicación de estos índices son un instrumento más, pero no el único que estamos poniendo en marcha», ha subrayado.

En este sentido, la ministra ha puesto en valor «lo positivo» de estas políticas que están permitiendo bajar los precios del alquiler, como está ocurriendo en Cataluña, y que ahora se ha ampliado a otras comunidades autónomas, «incluso alguna de ellas gobernadas por el Partido Popular, como es el caso de Galicia, a instancias de los ayuntamientos socialistas, en este caso de A Coruña o del BNG en el de Santiago.

De igual modo, la ministra de Vivienda ha afirmado que en el último informe del Comité Europeo de Derechos Sociales se pide a los Estados miembros «lo que España hace», que es limitar los precios de alquiler al tiempo que pide más ayuda, mayor oferta de viviendas sociales para personas en riesgo.

Políticas de vivienda

En este sentido, en una interpelación posterior del Partido Popular (PP), Rodríguez ha citado a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y ha asegurado que las políticas en materia de vivienda del Gobierno se corresponden con lo que Europa recomienda. «Dice que es necesario que se construya más vivienda protegida, que se regule más para evitar que fenómenos como los pisos turísticos, que expulsan a las familias de sus barrios y que se den más ayudas a colectivos como los jóvenes», ha apostillado la ministra. «¿Les suena? ¿Les recuerda algo estas medidas que nos está diciendo la comisión que tenemos que hacer en nombre de su presidenta o el Consejo de Europa? Pues coinciden con las políticas de este gobierno», ha proseguido.

Así ha respondido al diputado del PP, Sergio Sayas, que ha acusado al Gobierno de estar expulsando a la clase trabajadora y a la clase media de las grandes ciudades con sus políticas de vivienda. Según el diputado popular, los precios del alquiler o compra de vivienda han subido más de un 50% desde que Pedro Sánchez llegara al Gobierno y que el mercado del alquiler ha perdido 120.000 pisos desde que se aprobó la Ley de Vivienda, particularmente en Cataluña, la primera comunidad en declarar zonas tensionadas.

«Están condenando a la gente en un casting de inquilinos», ha expuesto. Sobre esta cuestión, Rodríguez ha recordado al diputado del PP que los precios de la vivienda están subiendo más donde los populares gobiernan y no aplican la ley de Vivienda, por lo que ha pedido a la formación política liderada por Núñez Feijóo que asuman su responsabilidad y se sumen a la propuesta del Gobierno de triplicar las inversiones en vivienda, blindar la protección de viviendas financiadas con fondos estatales y aumentar la transparencia de los datos sobre vivienda para que no se tenga que recurrir a portales inmobiliarios «interesados».