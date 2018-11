Un millar de personas se manifiesta en Vitoria

La sociedad alavesa vuelve a demostrar que tiene muy claro dónde están los límites en el terreno de la igualdad y la violencia machista. Un millar de personas aproximadamente se ha movilizado este mediodía en una manifestación por el centro de la ciudad para dejar patente su apoyo al Día Internacional contra la Violencia Machista. El recorrido se ha iniciado frente al Palacio de Justicia y ha recorrido el centro de la ciudad en una larga manifestación con proclamas contra la lacra de las agresiones sexistas.

El día soleado ayudó a la convocatoria y ya desde varios minutos antes de la una del mediodía, las inmediaciones del Palacio de Justicia vitoriano se han llenado de personas, con una gran presencia de jóvenes y chicas, pero también muchos varones. Para los asistentes, resulta evidente que la convocatoria tiene pleno sentido puesto que resulta absolutamente necesario refrescar, renovar, el compromiso de toda la sociedad contra el machismo agresivo. Amaia Fernández lo resumía con un «hay que venir, ya está», decía casi a voz en grito para hacerse oír entre el estruendo de una batucada.

Pero la ocasión sirve no sólo para hacer una reivindicación genérica. Puri Pérez manifestaba a este periódico que en muchas ocasiones, lo que se hace público sólo es una punta de iceberg de todo el calvario que puede sufrir una mujer agredida. «Nos dicen que denunciemos y está claro que es lo que hay que hacer. Pero después de la denuncia, hay momentos de soledad, miedo o dudas. Y a veces hasta encuentras rechazo del resto. Eso sin contar que el agresor puede campar por ahí e ir a por ti». Miriam abunda en un aspecto que también resulta difícil de concretar, pero igualmente pendiente de resolver. «Cuando te has sentido acosada o perseguida, pero no puedes mostrar ni un rasguño.... Te tienen que creer, es tu palabra sin más».

La manifestación ha seguido por la calle Castilla y el centro de la ciudad para concluir en la plaza de los Fueros con las consignas ya pronunciadas otras veces, pero con mayor insistencia ahora contra un sistema judicial que piensan que no les protege. «No son arrebatos, son asesinatos», «ninguna agresión sin respuesta», «esta justicia es una mierda» han sido algunas de las frases lanzadas por la megafonía antes de acabar. «Tenemos que manifestarnos en la calle», decía Ana. «Las cosas están cambiando, pero tenemos mucho que mejorar. Somos los hombres los agresores, solo algunos, pero nos corresponde dar el paso», reflejaba Joseba.

Desde la organización, Natalia Aarón ha explicado que esta manifestación quiere ser una «llamada de atención» para que la Justicia «se ponga del lado de las mujeres» agredidas porque las sentencias en algunas ocasiones «están siendo demasiado suaves» con los agresores.

Declaración de las Juntas Generales

Las Juntas Generales de Álava también se han sumado a las reivindicaciones. Lo han hecho en el marco del tradicional pleno de noviembre, que ha comenzado con la lectura de una declaración institucional con motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia las mujeres. La Cámara foral ha tomado como base la propuesta de declaración elaborada por la Asociación de Municipios Vascos (Eudel), para reiterar su compromiso con la construcción de una sociedad libre de violencia machista.

En su declaración, las Juntas Generales han hecho hincapié en el derecho a la reparación de las víctimas, que implica «el derecho a la verdad y a que el relato de la violencia vivida y la denuncia y la palabra de las mujeres sean legítimamente escuchadas». En este sentido, han alertado de que «cuando se sospecha o se ponen en cuestión los relatos de las mujeres» y cuando su palabra es «infravalorada, desacreditada, e incluso silenciada» se produce una doble victimización y se justifica a sus agresores.

La institución ha considerado que las administraciones locales deben asumir su responsabilidad social y política en la construcción de una sociedad que garantice el derecho a la verdad de las víctimas. «Se hace necesario dar voz a las mujeres, autorizar su testimonio y legitimar su relato de la violencia vivida». Esto implica que se debe contar con la palabra de las mujeres agredidas para que puedan recuperar «su sentido de dignidad y ciudadanía de pleno derecho».