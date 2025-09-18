El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La manifestación llena la calle Paz.

La manifestación llena la calle Paz. Igor Aizpuru

Miles de vitorianos se echan a la calle para protestar contra el genocidio en Gaza

Una multitudinaria manifestación reclama la liberación de Palestina y el boicot a Israel

B. Mallo

Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:05

Los vitorianos se han lanzado de manera masiva a las calles del centro de la ciudad esta tarde para denunciar el genocidio que está sufriendo ... Gaza y reclamar una solución inmediata a este conflicto.

