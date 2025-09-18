Miles de vitorianos se echan a la calle para protestar contra el genocidio en Gaza
Una multitudinaria manifestación reclama la liberación de Palestina y el boicot a Israel
B. Mallo
Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:05
Los vitorianos se han lanzado de manera masiva a las calles del centro de la ciudad esta tarde para denunciar el genocidio que está sufriendo ... Gaza y reclamar una solución inmediata a este conflicto.
Miles de vecinos de la capital alavesa han inundado las vías principales de Vitoria en una manifestación pacífica y al mismo tiempo ruidosa en la que se han lanzado proclamas a favor de la liberación de Palestina y también condenando el papel de Israel.
Partiendo de la plaza Bilbao, la comitiva ha recorrido las calles Francia, La Paz, Independencia, General Álava, Eduardo Dato y Postas, para terminar en la plaza de la Virgen Blanca. Al frente, una pancarta que rezaba 'Basta de genocidio' y 'Apertura de corredores humanitarios ya'. Y durante el recorrido los manifestantes han lanzado proclamas reclamando el «boicot a Israel», así como la «libertad de Palestina».
Esta manifestación multitudinaria en Vitoria se ha sumado a las que se están viviendo en toda España. Y también ha dado continuidad a la cadena humana con cientos de personas que la mañana de este jueves ha rodeado el Parlamento Vasco durante el Pleno de Política General para presionar a las instituciones y que tomen parte en la denuncia del genocidio y procedan al boicot a Israel.
