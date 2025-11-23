Mikel Santiago desvelará en Vitoria los entresijos de'La chica del lago'

De autopublicarse a triunfar en las librerías y hasta ver una de sus nueve novelas convertida en serie televisiva. Mañana lunes, Mikel Santiago (Portugalete, 1975) ... se pasará por el Aula de Cultura de EL CORREO (Ignacio Aldecoa, 19.00 horas) para presentar su última obra, 'La chica del lago' (Ediciones B), a la venta desde el 11 de noviembre.

En este encuentro, en el que le acompañará el vitoriano Álvaro Urbina, el novelista desvelará los entresijos de la historia de una escritora de misterio enfrentada a un suceso del pasado que inspiró su obra más exitosa. 'La chica del lago' está protagonizada por Quintana Torres, apodada la nueva reina del thriller, a la que un antiguo conocido entrega una tarde un misterioso sobre negro.

En la Casa de la Cultura se prevé que el autor de la trilogía de Illumbe descubra algunos secretos de su proceso creativo. Cómo construye sus personajes, a quién consulta, cuánto tiempo invierte en cada novela. Nunca manda nada a su editora sin haberlo testado antes con su mujer, Ainhoa. Su primer y exigente filtro.

Tras ambientar cuatro de sus libros en el ficticio Illumbe costero, 'La chica del lago' transcurre en otro pueblecito inventado, esta vez en Álava. Se llama Urkizu. Allí nació Quintana Torres y allí regresa para desvelar un suceso que ocurrió durante la Noche de San Juan de 1999. Es una mecánica habitual en su obra. «Son misterios escritos en primera persona y la clave reside en el pasado, echamos la vista atrás a nuestra vida como un ejercicio de investigación», ha señalado en alguna ocasión.Por cierto, a lo largo de las 600 páginas de esta nueva creación hay también una referencia a El Correo de Álava.

Santiago soñó de joven con triunfar en la música, pero terminó de programador informático en Irlanda. Unas vivencias que quizá den para una novela. A pesar de su actual éxito, este vizcaíno mantiene los pies del suelo.

«Esfuerzo de los lectores»

Porque, sobre todo, tiene oídos abiertos para sus fans. «Hay lectores que hacen un esfuerzo para venir a verte desde lejos, gente que lee mis novelas en hospitales en momentos duros, en bajas por depresión... Y cuando vienen, se emocionan, claro, porque conectan mi libro con su momento vital. Nos damos un abrazo, empatizamos... Soy una persona que conecta bien con la gente y no me da repelús casi nada. Pero entiendo que haya escritores que se sienten desbordados», ha interpretado respecto a esta comunión tan especial.