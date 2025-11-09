«¿Somos menos migrantes los que vinimos de Zaragoza que ahora los de Colombia?»

Mónica Calvo (Vitoria, 1975) lleva desde que era una adolescente vinculada al centro gallego de la capital alavesa: sus padres son nacidos en Galicia y ... ella siempre ha mantenido ese amor por la tierra. Por su trabajo como experta en comunicación y marketing en la empresa alegria-activity ha viajado por medio mundo y vivido en Colombia, Perú o Angola, pero decidió establecerse en Vitoria y desde marzo es la presidenta de la federación de centros regionales de Álava. Sus 12 casas (8 en Vitoria y 4 en Llodio) agrupan a más de 12.000 personas, y cada vez más jóvenes. En el año del 40 aniversario de la federación Calvo celebra el buen momento que viven y rompe una lanza en favor de los migrantes.

– Los centros regionales cumplen 40 años agrupados en una federación pero algunos tienen cerca de 80 años de antigüedad. ¿Cómo fueron aquellos orígenes?

– Fueron un punto de referencia para nuestros padres y abuelos que tuvieron que salir de sus pueblos con la necesidad de buscarse una vida mejor. Ayudaban a buscar un trabajo o un alojamiento, pero también a quitarse esa morriña, como decimos los gallegos. Hace 40 años se decide formar la federación porque tenemos objetivos comunes y entre todos se hace mucha más fuerza.

– ¿Cómo han cambiado sus objetivos en este tiempo?

– Principalmente lo que hacemos hoy en día es mantener y fomentar nuestras culturas de origen.

– Quizás ese papel de integración ya no sea tan necesario en la actualidad.

– Seguimos integrando y, por ejemplo, tenemos varios universitarios que han venido a Vitoria a estudiar y buscan ese puntito de referencia. Pero ahora cuando te vas a vivir a una nueva ciudad todo es mucho más fácil gracias a las redes sociales o a los medios de comunicación. Por eso nos hemos convertido más en un centro cultural. Quien viene a los centros regionales es para aprender nuestra cultura, o a bailar sevillanas, o a aprender catalán... Eso no era así hace 70 años.

– Me hablaba de universitarios, ¿hay relevo generacional en las casas regionales alavesas?

– Pues ese es precisamente uno de los objetivos que tenemos y por el que estamos luchando ahora mismo. En el centro gallego por ejemplo la media de edad no supera los 40 años y el centro asturiano va a ampliar instalaciones porque se les ha quedado pequeño para todas las actividades que hacen. Eso es síntoma de que tenemos recorrido y de que gozamos de muy buena salud.

– ¿Y su relación con la ciudad, cómo la definiría?

– Uno de nuestros retos es acercar nuestras culturas a la sociedad vitoriana y alavesa, y de hecho todas las actividades que hacemos son completamente abiertas a la ciudadanía. Hace años los centros estaban más cerrados a los socios y ahora cada vez participamos más en la vida de la ciudad. Entre las actividades con más éxito están el lanzamiento del chupinazo en San Fermín, el Rocío o la ofrenda floral en el Pilar. Como federación además para nosotros es muy importante el festival de comunidades que hacemos cada año en la plaza de Los Fueros y la semana que cada año dedicamos a una comunidad autónoma.

– Mirando al futuro, ¿cuáles son los retos que se marcan?

– Seguir sumando socios, consolidar el relevo generacional y mantener la buena consideración que tenemos en Vitoria y Álava. Otro de los retos es que las segundas y terceras generaciones sigan viniendo a nuestros centros, y esto es realmente complicado porque para esos niños y adolescentes competimos con todas las actividades de los centros cívicos o los colegios. Lo que nosotros podemos ofrecer y lo que nos diferencia es nuestra cultura.

– Pasamos de las nuevas generaciones a los mayores. ¿Suelen regresar a sus lugares de origen cuando se jubilan o se quedan en Vitoria?

– En esto la tendencia ha cambiado. Hace veinte años todos estaban deseando jubilarse para marcharse y ahora la mayoría se queda. Si siguen aquí es porque la ciudad les ha tratado bien, están contentos y se sienten vitorianos.

– ¿Recomendaría este modelo a los inmigrantes que llegan hoy en día a la ciudad?

– Lo que tengo claro es que es un modelo que funciona y yo sí que lo recomendaría porque aunque la inmigración haya cambiado y ahora se mida más por países que por comunidades autónomas todos tenemos las mismas necesidades y venimos con los mismos objetivos de buscarnos una vida mejor. El objetivo común es integrarse y este modelo es muy útil, de hecho hemos tenido reuniones con inmigrantes para compartir cómo hacemos nosotros las cosas, cómo es el proceso para crear una asociación, federarse o conseguir apoyo de las instituciones.

– El centro de refugiados de Arana ha sido una de las últimas polémicas que ha sacudido la ciudad. ¿Qué opinión le merece?

– Los primeros inmigrantes hemos sido nosotros y yo creo que todo el mundo merece una oportunidad. Luego tendremos que ver cómo va a ser ese centro de refugiados y cómo se va a trabajar, cuál es el mejor modelo para hacerlo. Pero yo creo que ante todo tiene que primar la calidad humana y si cualquier ser humano necesita ayuda siempre debemos tenderle una mano. ¿Qué pasa, que somos menos migrantes los que veníamos de Zaragoza o los que veníamos de Andalucía que los que vienen de Colombia? Todos tenemos el mismo objetivo de buscar una vida mejor para nuestras familias. Y ahí está la calidad humana y nuestra vocación de ayudar.

– ¿Ve diferencias entre la migración que llevaron a cabo sus padres y la actual?

– En la situación de las personas que vienen y en las necesidades no, creo que todos llegan con lo poco que tienen. Ahora, eso sí, hay más facilidades para estar en contacto con la familia o con el lugar de origen.

– Usted ha viajado mucho por su trabajo y ha decidido regresar a Vitoria para establecerse aquí. ¿Qué diagnóstico hace de la ciudad?

– A lo mejor lo que voy a decir levanta algunas ampollas, pero no se puede negar que Vitoria no está en su mejor momento. Lo que veo es una ciudad triste y apagada y cositas en las que hemos perdido esencia. Veo muchas tiendas vacías en el centro y calles sin luz, de hecho he pedido muchas veces al Ayuntamiento que nos pongan más luz cerca del centro gallego. Más allá de esto, Vitoria antes era una ciudad en la que te movías en diez minutos a cualquier sitio y ahora coger el coche es un verdadero quebradero de cabeza. Yo vivo en Zabalgana y no hay una buena combinación de transporte público. También este año hemos tenido muchas visitas de fuera y algunas personas nos han comentado que ya no veían la ciudad como antes, que antes estaba más limpia. Pese a todo esto yo he elegido quedarme aquí y es por algo.