El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Mónica Calvo nació en Vitoria pero es de padres gallegos y desde adolescente ha estado vinculada a las casas regionales. Igor Aizpuru
Mónica Calvo | Presidenta de los centros regionales

«¿Somos menos migrantes los que vinimos de Zaragoza que ahora los de Colombia?»

La federación que agrupa las 12 casas de Álava celebra 40 años gozando de «muy buena salud» y como un modelo a imitar

Sara López de Pariza

Sara López de Pariza

Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:13

Comenta

Mónica Calvo (Vitoria, 1975) lleva desde que era una adolescente vinculada al centro gallego de la capital alavesa: sus padres son nacidos en Galicia y ... ella siempre ha mantenido ese amor por la tierra. Por su trabajo como experta en comunicación y marketing en la empresa alegria-activity ha viajado por medio mundo y vivido en Colombia, Perú o Angola, pero decidió establecerse en Vitoria y desde marzo es la presidenta de la federación de centros regionales de Álava. Sus 12 casas (8 en Vitoria y 4 en Llodio) agrupan a más de 12.000 personas, y cada vez más jóvenes. En el año del 40 aniversario de la federación Calvo celebra el buen momento que viven y rompe una lanza en favor de los migrantes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Santiago estrena una máquina de última generación para detectar tumores
  2. 2

    Una familia con tres hijos menores okupa un piso turístico en Lekeitio tras alquilarlo
  3. 3

    Cuatro niñas piden ayuda psicológica dos meses después de volver del udaleku de Bernedo
  4. 4

    Cuatro niñas piden ayuda psicológica dos meses después de volver del udaleku de Bernedo
  5. 5 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra
  6. 6

    Últimos días para disfrutar del otoño secreto en Santa Catalina
  7. 7 El feo gesto de Dani Martín con Rosalía y Aitana en una gala: «Es un placer tenerlas como artistas, pero...»
  8. 8 Bilbao «impide» una charla feminista sobre el campamento de Bernedo
  9. 9 El Mirador: Una mudanza con sabor alavés
  10. 10

    El plan para convertir la Casa Alfaro en un hotel boutique en el centro de Vitoria afronta su «último paso»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «¿Somos menos migrantes los que vinimos de Zaragoza que ahora los de Colombia?»

«¿Somos menos migrantes los que vinimos de Zaragoza que ahora los de Colombia?»