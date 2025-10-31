El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Elena coloca velas y objetos conmemorativos en el altar de muertos. R. G.

México también celebra su Día de Todos los Santos en Vitoria

Elena Herrera adapta en la capital vasca la animosa tradición mexicana junto a sus dos hijos. Decoran su hogar con un altar de muertos para «celebrar la muerte»

Jon Casanova

Viernes, 31 de octubre 2025, 20:24

Comenta

En estas fechas las calles y casas de México se llenan de colores, ofrendas y música, mientras que en Euskadi es una festividad con un ... tono más apagado dedicado al respeto y recuerdo de los fallecidos. Aunque lejos de su Santiago de Querétaro natal, Elena Herrera, de 50 años, mantiene viva la tradición junto a sus dos hijos, Gabriel y Regina, de 22 y 20 años respectivamente. Reside en Vitoria desde hace cuatro años y cada primero y dos de noviembre transforma su casa en un rincón de México.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ikea ya tiene fecha de apertura para su nueva tienda en Vitoria
  2. 2

    Las zonas donde se construirán los próximos 950 pisos de alquiler social de Vitoria
  3. 3

    Asaltan de madrugada una iglesia de Vitoria y roban las limosnas
  4. 4

    Vitoria recupera el Halloween vasco
  5. 5 Álava ajustará las tablas del IRPF un 2% para compensar la subida de la inflación
  6. 6

    La villa medieval más pequeña de Euskadi está en Álava
  7. 7

    Terremoto en el ciclismo: el Bora fulmina a Lazkano tras las «anomalías» detectadas en sus controles
  8. 8 Detenido en Vitoria por asaltar a una anciana para robarle la cadena
  9. 9 El bulo de Vito Quiles para cancelar su acto en Pamplona: «La Policía ha interceptado 16 cuchillos en dos autobuses de Bilbao»
  10. 10 Juan Carlos I abandona Vitoria tras una revisión médica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo México también celebra su Día de Todos los Santos en Vitoria

México también celebra su Día de Todos los Santos en Vitoria