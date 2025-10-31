México también celebra su Día de Todos los Santos en Vitoria

En estas fechas las calles y casas de México se llenan de colores, ofrendas y música, mientras que en Euskadi es una festividad con un ... tono más apagado dedicado al respeto y recuerdo de los fallecidos. Aunque lejos de su Santiago de Querétaro natal, Elena Herrera, de 50 años, mantiene viva la tradición junto a sus dos hijos, Gabriel y Regina, de 22 y 20 años respectivamente. Reside en Vitoria desde hace cuatro años y cada primero y dos de noviembre transforma su casa en un rincón de México.

«Para nosotros hablar de la muerte es hacerle una fiesta a ellos y es lo normal. Claro que nos duele y tenemos un duelo, pero esto no tiene que ver con eso», explica Elena frente al altar de muertos de su hogar colocado en el salón. Allí, el olor a chocolate –de cacao mexicano, aclara Elena– con canela se mezcla con el de las velas recién encendidas.

El altar es el corazón de su celebración. «El más grande que hemos montado en cuatro años, viviendo por aquí. Lo hemos montado para vosotros, para que lo disfrutéis y que sepáis que tienen sus gustitos» revela a EL CORREO. En cuatro niveles, coloca con mimo los retratos de su abuela, sus padres, su ex-suegro –abuelo de sus hijos– e incluso alguna vieja mascota tiene su hueco, como su 'perrhijo' Julián, uno más de la familia, que lamentablemente falleció el año pasado.

Cada objeto en el altar tiene un significado y un propósito. «A cada uno le ponemos lo que más le gustaba, su bebida, su comida, sus aromas… Es como ponerles el GPS para que sepan dónde venir», bromea Elena. Sobre la mesa posan, una botella de tequila, alguna lata de los refrescos favoritos, un chocolate caliente, una cajeta –típico dulce mexicano, platos de jamón y como no, pan de muerto. «Ojo, que no nos comemos lo que ellos vienen a comer», y aguantan hasta el tres de noviembre –o el día en el que se retire el altar– aunque los panes se pongan duros o la leche se cuaje. También se incluyen elementos personales como la crema de manos que utilizaba su padre, acompañado por un cigarrillo y un par de billetes en representación de la paga que daba a sus nietos.

Ciclo de vida

El pan de muerto es otro dulce característico durante la semana que tiene una forma circular y posado por encima una cruz con una esfera en lo alto. «La cruz simboliza los huesitos, la 'bolita' de arriba es el cráneo y el pan es redondo por el ciclo de la vida», explica Gabriel. Junto a su hermana, vivió durante su infancia y adolescencia la tradición en Querétaro, que mantiene su presencia en el altar en forma de imán para atraer a sus familiares hasta Vitoria.

Aunque disfrutan su estancia aquí y su madre asegura «ellos están a gusto aquí, tienen sus amigos y todo», recuerdan con nostalgia las actividades escolares y el ambiente en la calle, que reúne familias enteras en grandes encuentros. Ahora, aunque les separan más de 9.000 kilómetros, celebran estos días con la misma ilusión. En su instituto era toda una fiesta.

«Brindamos por nuestros difuntos, con alegría, con respeto, pero sin tristeza»

Disfrazaban esqueletos de boxeadores, piratas, cocineros en un concurso de calaveritas y también recuerdan con pasión las 'calaveritas literarias'. «Era un poema humorístico sobre la muerte que leíamos frente a los compañeros de clase», una actividad que aquí puede resultar peculiar «es algo que nos han inculcado desde pequeños», asienten en conjunto los hermanos.

Aunque reconoce que en Vitoria aún sorprende a muchos las particularidades de su cultura. A través de Mexkadi Etxea, asociación de mexicanas residentes en Euskadi, 'Ele' ha encontrado una comunidad con la que compartir y mantener vivas estas tradiciones. Este año, planean una comida en familia en Iruña de Oca, con otras seis familias mexicanas. «Cada una lleva algo: tamales, arroz, pan de muerto. Y brindamos por nuestros difuntos, con alegría, con respeto, pero sin tristeza. Es una manera de estar en México sin estarlo», afirma sonriente.