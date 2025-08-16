Mercedes DeBellard, autora del mural de Nevenka eliminado: «Ojalá pudiéramos volver a pintarlo» La ilustradora jienense Mercedes DeBellard, afincada en Vitoria, realizó la pintura en 2021. «Estaba convencida de que iba a quedar como homenaje por mucho tiempo»

El mural que desde 2021 recordaba en una céntrica calle de Ponferrada a Nevenka Fernández desapareció en la mañana del jueves. La pintura, obra de la ilustradora Mercedes DeBellard (Jaén, 1986), alavesa de adopción –afincada en la provincia desde hace años–, fue creada como parte de la campaña de lanzamiento del documental Nevenka, centrado en la primera mujer en España que ganó un juicio por acoso sexual contra un político. La obra se convirtió en un símbolo de la lucha contra el abuso, y su eliminación ha generado una fuerte reacción.

«Ha sido una triste noticia. Estaba convencida de que se iba a quedar como homenaje por mucho tiempo», lamenta DeBellard, que recibió mensajes y fotos de mujeres de la ciudad leonesa informándole de lo ocurrido. «Ha sido totalmente inesperado para mí», cuenta a EL CORREO la dibujante, que ha trabajado para prestigiosos medios como 'Time', 'Financial Times' o 'BBC', además de firmar numerosos carteles -desde el mercado vitoriano Mazoka a grandes marcas-, portadas de libros, carátulas de discos...

La polémica por el borrado incluso ha tenido eco en los pasillos de la alcaldía. Desde el PSOE denunciaron que «se está borrando a Nevenka de nuestra ciudad aprovechando que el foco son los incendios», mientras que el PP, en el equipo de gobierno municipal, respondió que la decisión de eliminarlo es algo «privado» y que «ni era un homenaje, ni era municipal, ni era altruista, ni era una muestra de dignidad y reparación». En todo caso, en esa polémica el debate sobre el valor artístico ha brillado por su ausencia.

Frente a esas declaraciones, DeBellard defiende que la obra sí tenía un claro sentido de reconocimiento hacia quien está considerada una precursora del movimiento MeToo y símbolo feminista. «Se pidió permiso al Ayuntamiento y a los dueños de la pared. No veo otro motivo para ese mural que no fuese un claro homenaje», explica sobre un trabajo que le llevó meses. «Se hizo cuando salió el documental de Nevenka en 2021. Me lo encargaron la productora y la plataforma que lo emitía, y ha sido uno de los trabajos más bonitos que he hecho en toda mi carrera. Me llenaba de orgullo hacer algo así».

Durante la elaboración contó con la colaboración de varias mujeres que redactaron el texto que acompañaba el retrato de Nevenka, de tez blanca y gesto serio. Frases como 'Lo hiciste por todas', 'Gracias por contar tu historia' o 'Te creemos' aparecían junto a la imagen.

Acostumbrada a que su obra permanezca y se replique, admite que nunca antes le habían borrado un mural. «Siempre me he sentido muy afortunada porque mi trabajo ha sido muy bien recibido y querido. Es triste que se pierda, pero este era importante a otros niveles».

Uno de los trabajos más aclamados de DeBellard fue el cartel que diseñó hace unos años para las fiestas patronales en honor a San Isidro Labrador, patrón de Madrid. «A día de hoy aún sigo recibiendo mensajes y fotos de gente que tiene mis carteles de San Isidro 2018 en el salón de su casa», cuenta. En el caso del mural ubicado en las fachadas de las céntricas calles La Paz y Doctor Fléming, no era extraño ver a visitantes tomando fotografías.

Por el momento, se desconoce quién se ha encargado de borrar este grafiti. «A día de hoy aún no lo sé. Habría que preguntarle a quien le molestaba la cara de Nevenka pintada en una pared», afirma DeBellard, cuya firma aparece también en un mural en la Kultur Etxea de Araia, realizado a finales de octubre.

- ¿Existe la posibilidad de rehacer ese mural, ya sea en Ponferrada u otro lugar?

- Ojalá pudiéramos volver a pintarlo. Hasta ahora solo me han contactado mujeres con la idea de usar la imagen para reivindicarla en otros soportes, como camisetas por ejemplo. Me parece una maravillosa idea, y tienen todo mi permiso para usar mi ilustración de manera totalmente altruista y desinteresada.

Para muchos, este ataque es un ejemplo de la incomodidad que provoca la figura de Nevenka Fernández, que en 2001 denunció al entonces alcalde de Ponferrada, Ismael Álvarez, de su propio partido (PP), por acoso sexual y laboral. Ganó la batalla judicial, pero, según relató, sus vecinos le dieron la espalda y tuvo que enfrentarse a amenazas, insultos y señalamientos.

No es la primera vez que una obra dedicada a la exconcejala sufre un ataque. Hace dos años fue vandalizado un monumento. Por otra parte, el Ayuntamiento de Ponferrada negó el año pasado la licencia para rodar algunas escenas de 'Soy Nevenka', de Icíar Bollaín.

