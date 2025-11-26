El Mercado de Abastos rinde tributo a sus 50 años de historia

El Mercado de Abastos se ha vestido de gala este miércoles para rendir tributo a los pioneros que abrieron sus puertas en su actual ubicación ... hace 50 años y se han mantenido hasta hace bien poco al pie del cañón. También a los cinco presidentes que han regido el destino de este espacio, toda una institución dentro de la ciudad y lugar elegido por muchos para «abastecer» sus despensas con productos de calidad. Pero, sobre todo, han destacado el logro de convertirse en «punto de encuentro» de la ciudadanía.

La alcaldesa, Maider Etxebarria (PSE), ha querido mostrar su agradecimiento a todos los comerciantes «que levantaron este mercado y que durante estos 50 años han trabajado para que siga en pie a base de madrugones, de meter muchas horas y de tratar a la clientela con mucha cercanía». «Es una seña de identidad de Vitoria, un elemento estratégico que aporta dinamismo al centro y un ejemplo de compromiso con la calidad y el trato cercano», ha indicado Etxebarria.

La alcaldesa ha resumido estos «50 años de éxito» en los 200 puestos de trabajo y los 2,5 millones de visitantes que cada año recibe este espacio. Un enclave comercial único en la ciudad al compartir espacio con El Corte Inglés y el supermercado BM y también un foco de atracción turística para disfrutar de su oferta gastronómica, como se ha encargado de recordar la teniente de diputado general y diputada de Comercio y Turismo, Cristina González (PSE).

«El Mercado de Abastos representa la calidad del producto local y también es un lugar donde cada fin de semana me encuentro con muchas personas conocidas, además de contar con unos locales de gastronomía que son de lo mejor de la ciudad. Es una atracción turística aparte del lugar donde todos venimos a abastecernos», ha señalado.

El acto ha servido para rendir un homenaje a Gregorio Rojo, Manuel Rabasco, Mari Carmen Unzalu, Iker Espino y Txomin Gómez, sus cinco presidentes. Y especialmente incisivo en su intervención ha estado el primero de ellos, actual presidente de la Cámara de Comercio.

«Este mercado ha vivido momentos durísimos y hemos tenido que luchar muy duro para tener lo que hoy tenemos. Hasta una huelga tuvimos que hacer para tener un aparcamiento. La situación del pequeño comerciante hoy es difícil, pero su labor es fundamental para crear ciudad y generar comunidades. Y en tiempos de la IA, ellos aplican la IE: inteligencia emocional», ha señalado.

La historia del mercado es tan antigua como la propia ciudad, comercial desde sus inicios por la obligación de la administración «de abastecer» a sus habitantes. Primero obtuvo la potestad para organizar un mercado todos los jueves, que al principio se ubico en las plazas de Santa María y del Machete antes de mudarse a la Plaza Nueva, la Alhóndiga, la Correría o la plaza de la Independencia -hoy conocida como plaza de Los Fueros-, que hasta 1975 precedió a la actual en la calle Jesús Guridi y que jueves y sábados está acompañado de la presencia de los productores locales en la plaza de Santa Bárbara.

Un espacio que ha ido evolucionando a lo largo de este cuarto de siglo y que alcanzó su versión actual con la gran renovación de 2012. «Fue muy laborioso y los comerciantes se echaron todo el trabajo a la espalda para mantener abierto el mercado a la vez que se hacían las obras», han remarcado desde Abastos.

En ese camino, la institución también ha homenajeado a comerciantes históricos como María Josefa Rubio, Manuel Muñoz, Pedro Rubio, Isabel Martínez, Concepción Sáez, Pablo Ruiz de Azua, Elena Ayala, Antonio Espino, Manuel Ubis, Milagros Martínez, José Luis Gayarre, Enrique Alejandre, Montse Castillo, Maribel Hernández, Orlando Acebo, Mari Ángeles Pinedo, Javier Domezain y Joaquín Izaguirre.

Para festejar sus 50 años, el Mercado de Abastos renovará su logotipo y en diciembre organzará jornadas gastronómicas, exhibiciones de productos, talleres de cocina y distintas iniciativas solidarias.