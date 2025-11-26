El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Cristina González, Txomin Gómez, Mari Carmen Unzalu, Manuel Rabasco, Gregorio Rojo, Iker Espino y Maider Etxebarria. Blanca Castillo

El Mercado de Abastos rinde tributo a sus 50 años de historia

Homenaje a sus cinco presidentes y a comerciantes históricos de la plaza

B. Mallo

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 13:42

El Mercado de Abastos se ha vestido de gala este miércoles para rendir tributo a los pioneros que abrieron sus puertas en su actual ubicación ... hace 50 años y se han mantenido hasta hace bien poco al pie del cañón. También a los cinco presidentes que han regido el destino de este espacio, toda una institución dentro de la ciudad y lugar elegido por muchos para «abastecer» sus despensas con productos de calidad. Pero, sobre todo, han destacado el logro de convertirse en «punto de encuentro» de la ciudadanía.

