La experta Beatriz Izquierdo. E. C.

Beatriz Izquierdo | Experta en criminología

«Cuando un menor de corta edad delinque los que le educan no han estado a la altura»

«No hay que tener miedo a abrir el debate sobre bajar la responsabilidad penal», dice esta analista tras la agresión sexual en Vitoria de dos alumnas de 12 años a otra de sólo 6

David González

David González

Viernes, 31 de octubre 2025, 00:56

Comenta

El caso de la presunta agresión sexual de dos alumnas de 12 años a otra niña de sólo 6, matriculada en su mismo colegio, ... se cerrará sin consecuencias severas para este dúo al ser «inimputables». Ante incidentes como éste, Beatriz Izquierdo insiste en la prevención, el diálogo y la cultura de la responsabilidad. Sabe de lo que habla. Es una de las 50 expertas seleccionadas por el Gobierno de Pedro Sánchez para su plan de protección a los menores en los entornos digitales, firma varios bestsellers sobre la materia y será la ponente estrella de las jornadas de Sapiens en Vitoria sobre menores, programadas para el 19 y 20 de noviembre.

