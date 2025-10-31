«Cuando un menor de corta edad delinque los que le educan no han estado a la altura»

El caso de la presunta agresión sexual de dos alumnas de 12 años a otra niña de sólo 6, matriculada en su mismo colegio, ... se cerrará sin consecuencias severas para este dúo al ser «inimputables». Ante incidentes como éste, Beatriz Izquierdo insiste en la prevención, el diálogo y la cultura de la responsabilidad. Sabe de lo que habla. Es una de las 50 expertas seleccionadas por el Gobierno de Pedro Sánchez para su plan de protección a los menores en los entornos digitales, firma varios bestsellers sobre la materia y será la ponente estrella de las jornadas de Sapiens en Vitoria sobre menores, programadas para el 19 y 20 de noviembre.

– ¿Apoya rebajar la edad legal –ahora en 14 años– para responder por los delitos cometidos?

– Soy partidaria de educar en la responsabilidad a nuestros menores por los actos propios. Defiendo que niños y niñas deben saber que todos nuestros actos tienen consecuencias. Hay que educarles en la empatía. Me refiero a que no se trata de una cuestión moral sino que existe un ordenamiento jurídico, que llegados los 14 años les va a exigir responsabilidad por esos actos. Y que van a tener que dar cuentas delante de un fiscal y, en su caso, de un juez de menores.

– ¿Por qué vemos casos como este de Vitoria en que dos niñas de sólo 12 años presuntamente incurrieron en una vejación sexual a otra a la que doblan en edad?

– Creo que estamos fallando en una asignatura como sociedad que es la de no haber explicado a los niños que tienen que responder de las consecuencias. En este sentido defiendo que hay que educar en las familias y en nuestras aulas sobre estas cuestiones.

– En Inglaterra, con sólo 10 años se puede acabar en un juzgado si se incumple la ley.

– Considero que no hay que tener miedo a abrir un debate sobre si corresponde bajar la edad de responsabilidad penal de nuestros menores. Pero también te digo que en ningún caso sin haberles explicado que determinados hechos que están cometiendo son constitutivos de delito.

Posibles causas «Hay una banalización de la violencia y una hipersexualización feroz de la infancia»

– Insiste mucho en educar e informar.

– Estoy interesada en trabajar la prevención. Dicho esto, ahora no podemos dejar de mirar a los datos y a las estadisticas que conocemos. Desde distintos ambitos –como es desde las memorias de la Fiscalía o los datos del INE (Instituto Nacional de Estadística)– cuando nos hablan de menores condenados que cometen delitos de cierta gravedad se nos está diciendo que se archivan causas por ser inimputables. También que preocupan comportamientos muy sexualizados en menores que no son responsables penalmente. Y tenemos que abordar esta cuestión con un punto multidisciplinar desde la sociedad y buscar soluciones. Porque a nuestros menores no les puede educar la pornografía en lo afectivosocial.

– ¿Qué grado de culpa tenemos por dar a nuestros hijos, sobrinos o nietos móviles con acceso a internet desde muy chicos?

– Nunca hay un único problema, Pensar que hay un único problema nos desprotege. Siempre frente a un hecho que puede ser constitutivo de una infracción penal somos multicausales. Es decir, habrá que analizar muchísimas circunstancias que han podido llevar a una persona a cometer un hecho de estas características.

– ¿Por su experiencia vislumbra algún hilo conductor?

– Trabajo la prevención a partir de la criminología. Asistimos actualmente a una banalización de la violencia, una hipersexualización feroz de la infancia que no habíamos visto hasta este momento y a una influencia del entorno on line que muchas veces, no lo sabemos, pero que choca frontalmente con los valores propios que intentamos inculcar desde los hogares. Ninguno de ellos nos puede deslumbrar.

«Pasan un calvario»

– O sea, que hay que prestar atención a varios frentes.

– No podemos centrarnos sólo en uno en concreto, porque estaremos desprotegiendo a nuestros menores.

– ¿Qué consecuencias a largo plazo padecerá un menor como la niña de 6 años atacada?

– Las víctimas de cualquier tipo de violencia sexual muchas veces pasan un calvario. Se les causa un daño de unas características que les va a acompañar durante muchísimo tiempo. Necesitan de toda nuestra ayuda y de todos los esfuerzos. Y cuando esas víctimas son menores de edad o personas especialmente vulnerables nos corresponde darles todo nuestro respaldo porque lo van a necesitar.

– ¿Y a las dos agresoras de 12 años de esta pequeña?

– Considero que un menor que delinque a corta edad es un menor al que le ha fallado la sociedad o distintos agentes de la sociedad. Digo esto porque quienes debían haber velado por su educación y protección no han sabido estar a la altura. Habrá que analizar qué ha llevado a un menor de tan corta edad en su corta trayectoria vital a desarrollar este tipo de conductas tan disruptivas.