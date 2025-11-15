El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Un mercenario alavés a las órdenes de Enrique VIII

Las crónicas inglesas elogian la figura de Pedro de Gamboa, que puso su espada al servicio del que más pagaba y murió asesinado por sus compatriotas

Francisco Góngora

Francisco Góngora

Sábado, 15 de noviembre 2025, 00:37

Comenta

Las crónicas inglesas del siglo XVI aportan, en una minuciosa y sorprendente descripción, el triunfo y la muerte de un gran personaje alavés, desconocido en ... el País Vasco. El gran investigador Julio-César Santoyo escribió una monografía extensa sobre este militar del que se ignora todo antes de pisar la Gran Bretaña pero que al llegar allí se convirtió en un actor fundamental de las guerras de Enrique VIII.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El exalcalde de Vitoria, Alfonso Alonso, sufre un intento de robo en Madrid
  2. 2

    Francia se mete de lleno en la batalla por controlar la Intermodal de Júndiz
  3. 3 El exalcalde de Vitoria, Alfonso Alonso, sufre un intento de robo en Madrid
  4. 4

    Hacer una OPE en euskera o usarlo en el trabajo acreditará el perfil lingüístico
  5. 5

    El restaurante Klarete es ahora Kimua
  6. 6 Una cita para captar la experiencia y el talento de desempleados alaveses de 45 a 60 años
  7. 7

    Una escisión de los socios de la izquierda abertzale en Córcega se alía con la ultraderecha antinmigración en Francia
  8. 8

    Desalojan un bloque de Nueva Dentro al caer un muro junto al solar donde se harán 8 pisos
  9. 9

    El nieto de John Kennedy se mofa de otros y hace tonterías frente a la cámara para lanzarse a la política
  10. 10

    Una escisión de los socios de la izquierda abertzale en Córcega se alía con la ultraderecha antinmigración en Francia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Un mercenario alavés a las órdenes de Enrique VIII

Un mercenario alavés a las órdenes de Enrique VIII