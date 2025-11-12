El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El principal belén de la exposición de Zaramaga tiene 28 metros de longitud. Igor Martín

El Memorial del 3 de Marzo se desbloquea con la salida de los belenes antes de fin de año

Los nacimientos de la Fundación San Francisco se trasladarán a un almacén mientras se acondiciona un céntrico local de la Iglesia

Ander Carazo

Ander Carazo

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 18:54

Comenta

Se desbloquea la salida de los belenes de la parroquia de San Francisco de Asís y deja vía libre a instalar en su interior el ... Memorial del 3 de Marzo. Según ha podido saber EL CORREO, los nacimientos abandonarán el templo de Zaramaga antes de que termine el presente año, se trasladarán a un almacén y allí permanecerán a la espera de que se acondicionen unos locales propiedad de la Iglesia que se encuentran en el centro de Vitoria, donde ya se expondrán con carácter permanente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Apuñalan a un joven en Vitoria un día después de una pelea multitudinaria con bates y un hacha
  2. 2

    Apuñalan a un joven en Vitoria un día después de una pelea multitudinaria con bates y un hacha
  3. 3 El dueño del Hapoel se burla de la dura derrota del Baskonia. «Muy sabrosos los pintxos»
  4. 4 Los Javis se separan tras trece años de relación
  5. 5 Paula Vázquez explica a Broncano su celibato voluntario: «Ya me hago yo mi comidita»
  6. 6

    La Ertzaintza no pudo actuar contra Falange al tener que «repeler agresiones» radicales
  7. 7

    El «máximo jefe»: la 'fontanera' implica en sus maniobras al fiscal general en una llamada grabada
  8. 8 La Bonoloto del martes rocía Vitoria y otra capital con 130.000 euros: resultados del 11 de noviembre
  9. 9

    Las familias se enfrentan a multas de hasta 50.000 euros si no evalúan los riesgos de sus empleadas del hogar
  10. 10 La desconocida saga multimillonaria de los Rubiralta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Memorial del 3 de Marzo se desbloquea con la salida de los belenes antes de fin de año

El Memorial del 3 de Marzo se desbloquea con la salida de los belenes antes de fin de año