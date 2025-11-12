El Memorial del 3 de Marzo se desbloquea con la salida de los belenes antes de fin de año

Se desbloquea la salida de los belenes de la parroquia de San Francisco de Asís y deja vía libre a instalar en su interior el ... Memorial del 3 de Marzo. Según ha podido saber EL CORREO, los nacimientos abandonarán el templo de Zaramaga antes de que termine el presente año, se trasladarán a un almacén y allí permanecerán a la espera de que se acondicionen unos locales propiedad de la Iglesia que se encuentran en el centro de Vitoria, donde ya se expondrán con carácter permanente.

Así se pone punto final a una búsqueda que arrancó hace cuatro años y medio, cuando la Diócesis accedió a ceder sin coste alguno el templo para convertirlo en un centro que recuerde la matanza cometida en 1976 por la Policía Armada. La institución que dirige el obispo Juan Carlos Elizalde dejaba la iglesia en manos del patronato de la fundación que gestionará el Memorial –que compone junto al Gobierno vasco, la Diputación, el Ayuntamiento y las asociaciones de víctimas– sin ninguna clase de carga, es decir, sin los belenes. Y, por esa razón, había que buscarles una ubicación alternativa.

En un acuerdo no escrito, las administraciones públicas se comprometieron a ocuparse de ello y han puesto sobre la mesa distintas alternativas que, una a una, se han descartado por su estado actual o por no ser idóneas para una exposición pública. Se han analizado las viejas escuelas de Arana, el edificio de Villa Sofía (junto al Museo de Bellas Artes) y unas lonjas en estado de obra en el barrio de Salburua. Ninguna cumplía con las condiciones mínimas para acoger los 16 nacimientos principales, además de cuatro dioramas y un belén panorámico central que tiene 28 metros de longitud y que ocupa el actual presbiterio, en una exposición que permanece cerrada al público desde finales de 2021.

No cumplían Se ofrecieron la vieja escuela de Arana, Villa Sofía y una lonja en Sallburua

A la vista de que en las últimas semanas se había entrado en un callejón sin salida y que el Instituto de la Memoria del Gobierno vasco-Gogora había afirmado que no ofrecería más alternativas, la Iglesia vitoriana ha dado un paso al frente y ha puesto un céntrico local a disposición de la Fundación Belenista San Francisco de Asís. Sin embargo, el traslado no será directo ni inmediato, pues este nuevo espacio necesita someterse a una obra de acondicionamiento y de ahí que haya que trasladarlos en un primer momento a un almacén.

Pero el objetivo es que la situación no se enquiste más y dejar el templo de Zaramaga despejado para que se ejecuten las primeras labores de acondicionamiento lo antes posible. Y es que el edificio diseñado por el arquitecto Luis Peña Ganchegui –desacralizado desde 2014– necesita poner freno a su galopante deterioro, pues la envolvente y su cubierta arrastran una serie de importantes patologías que exigen ser solucionadas antes de abrirse al público y recordar a los cinco asesinados como consecuencia de las cargas que de la Policía Armada aquel Miércoles de Ceniza de 1976 (Pedro Mari Martínez Ocio, Francisco Aznar Clemente, Romualdo Barroso Chaparro, José Castillo y Bienvenido Pereda) y a los cientos de heridos.

Para los trabajos más urgentes y básicos, según han apuntado en las últimas semanas las asociaciones memorialistas, se necesitará al menos un mes. Por eso, y si no se pierde más tiempo, aún se podría llegar para celebrar en el interior determinados actos del cincuenta aniversario.

«Momento del diálogo» En los últimos días se han celebrado encuentros «discretos» para desatascar la situación

A partir de ahí, eso sí, habrá que trabajar en la musealización del templo y en ejecutar las obras más profundas. En ese sentido, tocará pisar el acelerador. La portavoz de la Asociación del 3 de Marzo, Nerea Martínez Aranburuzabala, instó el martes a las instituciones a comenzar a trabajar sobre el contenido del Memorial. Y es que a la vuelta del verano no tuvo lugar la reunión a la que se habían citado los miembros del patronato que gestionará este espacio de recuerdo. Eso claramente disgusta al colectivo que representa a las víctimas y a sus familiares. «Presentamos una propuesta sobre lo que para nosotros podrían ser los contenidos del Memorial, se acordó una nueva cita en septiembre para consensuarlos y todavía no se ha realizado», evidenciaron.

Tras las críticas de la alcaldesa Maider Etxebarria y el director de Gogora, Alberto Alonso, el diputado general subrayó el martes que este es «el momento del diálogo y de buscar soluciones» con «discreción». Y es que Ramiro González ha ejercido un papel destacado en las últimas jornadas y ha mantenido contactos en privado con los distintos agentes implicados para encauzar una situación que hace apenas seis días parecía que estaba a punto de descarrilar.