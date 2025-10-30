La memoria de la arquitectura de la iglesia del 3 de marzo Rocío Peña presenta este jueves 30 de octubre en el Bibat un libro sobre la Iglesia de San Francisco, ideada por su padre, el arquitecto Luis Peña Ganchegui

¿Ve la Iglesia de San Francisco convertida en memorial para el próximo 3 de marzo? «Imposible. Pero sería bonito abrirla, aunque fuera de forma simbólica». La respuesta de Rocío Peña Azpilicueta, responsable del archivo que custodia el legado de su padre, Luis Peña Ganchegui, llega sin dudar. Ella también es arquitecta e investigadora, y este jueves participa en la presentación del monográfico 'Iglesia de San Francisco' junto a Mario Sangalli (19.00 horas, acceso libre) en el Museo Bibat, dentro de la Bienal Internacional de Arquitectura (Mugak).

El volumen –a la venta por 18 euros en la librería Zuloa y en el propio museo, en la calle Cuchillería, durante el acto– reúne fotografías, planos, croquis, textos y hasta el presupuesto (12.226.309,91 pesetas), que incluía trabajos de cimentación, albañilería o alicatado. En conjunto, acercan el proceso de creación del único templo que proyectó el arquitecto guipuzcoano, autor también de la plaza del Peine del Viento y la de la Trinidad, en San Sebastián, o de la plaza de los Fueros, en Vitoria.

Proyectada en 1968, Peña Azpilicueta subraya la importancia del contexto histórico. «Nace después del Concilio Vaticano II, en un momento muy importante para la Iglesia. Se cambia la liturgia, se pasa a oficiar de cara al público, se reconocen los idiomas autóctonos. Es una iglesia que mira a ese nuevo tiempo y que forma comunidad», explica la arquitecta, hoy al frente del Estudio Peña Ganchegui, creado sobre la base de los trabajos de su padre, con quien colaboró durante años. Luis Peña Ganchegui falleció en 2009, tras una larga enfermedad.

Inspirada en la Plaza Nueva

Como recuerda la historiadora del arte Larraitz Arretxea en las primeras páginas del libro, el encargo partió del obispo Francisco Peralta. «Encargó cinco parroquias a los arquitectos españoles más renovadores, aconsejado por el arquitecto Javier Carvajal, a quien, al parecer, había conocido en la Academia de España en Roma», recoge la publicación. De aquellas cinco parroquias solo se construyeron tres entre 1958 y 1968: la de San Francisco, la de Los Ángeles -de estructura triangular, firmada por Carvajal- y la de la Coronación, de Miguel Fisac. Las otras dos quedaron paralizadas «por falta de presupuesto y por el rechazo de párrocos y feligreses hacia la nueva arquitectura».

En el caso de Peña Ganchegui, el planteamiento tampoco fue sencillo. «Hubo reformas que mi padre aceptó a regañadientes, para cerrar más el espacio», explica su hija, que destaca además que el proyecto fue posible en una época de máxima expansión y 'desarrollismo' en Vitoria. a

«La inmigración y el crecimiento demográfico impulsaron nuevos barrios como Zaramaga», recuerda. Entre las curiosidades que se ha encontrado entre esa vasta documentación se encuentra, por ejemplo, que la planta cuadrada del templo se inspira en la Plaza Nueva del arquitecto vitoriano Olaguíbel. «Ambas están pensadas como ágora y espacio polivalente», comenta Peña.

El graderío (y basta pensar en Basta pensar en la plaza de Los Fueros) es otro de los rasgos distintivos de la obra de Peña Ganchegui. En ese edificio, levantado en acero y hormigón, la matanza del 3 de marzo marcó un antes y un después. Desde entonces, el templo ha permanecido prácticamente infrautilizado.