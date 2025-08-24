Las 18 mejores vistas de Rioja Alavesa

Elena Jiménez Domingo, 24 de agosto 2025, 00:33 Comenta Compartir

Labastida, Samaniego, Baños de Ebro, Oion, Elciego o Laguardia no son municipios de costa, pero en su abismo asoma un auténtico mar de viñedos. La historia de Rioja Alavesa empieza allí, justo en esos miles de hectáreas de caliza y arcilla que se extienden a lo largo y ancho de la comarca, a las faldas de la Sierra de Cantabria.

Municipios en los que se va a intervenir

La postal, idílica desde cualquiera de sus posiciones, suele quedarse sin embargo reducida para los foráneos a apenas un par de enclaves. El Balcón de Rioja Alavesa (Samaniego) o el mirador del Portal de Páganos (Laguardia) son algunas de esas atalayas tan fotografiables y fascinantes como concurridas. Y lo cierto es que, como éstas, hay repartidas hoy por la zona otras seis más que aún se desconocen. En los próximos meses ese buen puñado, junto a otras diez nuevas que la Cuadrilla de Rioja Alavesa quiere crear o transformar, se constituirá una 'Red de Miradores Singulares del Vino', que pretende poner en valor este característico paisaje.

Según consta en el proyecto al que ha tenido acceso EL CORREO, al parque vinícola de Labastida, las Mugas de Baños de Ebro, la ermita de San Vicente, el mirador de San Ginés o la ermita de Nuestra Señora de las Viñas –entre otros– se sumarán los balcones que se realizarán en terrenos con buenas vistas como el Alto del Ramo, el mirador de Mantible, el de San Vicente o el de las Saleras.

«Nuestro atractivo turístico está ahora muy focalizado en las bodegas. Queremos complementarlo y lograr un desarrollo turístico más equilibrado, que no se centre sólo en Laguardia, Labastida y Elciego. Por eso, hemos buscado zonas que inviten al viajero a disfrutar de todos los recursos de una manera pausada y enriquecedora, pero tratando a la vez de que conozcan todos nuestros rincones», explica Txema Elvira, presidente de la Cuadrilla riojanoalavesa.

De Holanda a Baños de Ebro

Para cumplir con ese objetivo en una decena de localidades, no se precisarán grandes intervenciones en la mayoría de puntos. De hecho, en nueve terrenos que ya están bien arraigados, pero no lo suficientemente bien señalizados, bastará simplemente con colocar un tótem.

Este llevará en todas las localizaciones adjunto un código QR con información interactiva y actualizada sobre el propio mirador, una explicación de lo que se observa desde él o detalles sobre el resto de terrazas que componen la red.

«Las actuaciones son mínimas para proteger el medio natural», especifica Elvira. De ahí que los elementos que se coloquen también se habrán elaborado antes con materiales de la zona como «muros de piedra o terrizos que estén siempre cerca de caminos y en lugares con marcada presencia del hombre», indica el presidente.

En el resto (9) sí están planteadas unas obras algo más ambiciosas para lograr que esos lugares sean un auténtico imán turístico. El mirador del Alto del Ramo, en Baños de Ebro, será una de esas zonas a potenciar. Allí instalarán un banco de hormigón 'Binocular' (denominado así en referencia a los prismáticos) que permitirá contemplar el meandro del río y el puente sobre el Ebro en una parcela con una fuerte pendiente. Un modelo acogedor que ya se ha probado con anterioridad –y éxito– en algunas colinas del municipio holandés de Haarlemermeer.

Un marco frente al meandro de Assa. Yécora: un mirador que es un columpio Elciego: mirador existente al que se le va a añadir un tótem Labastida: banco y mesa a la sombra que se van a renovar. 1 /

Un marco para bodas

En un 'wedding place' (centro de bodas) se han propuesto convertir también la zona de la ermita de San Roque, en Samaniego. Para ello, limpiarán los escombros y los rellenarán con gravas blancas para, después, colocar un palio. Ese dosel hará «de cabecera o ábside de la ermita y también como cobijo del mirador», señala Fernando García, el arquitecto de un proyecto que en su totalidad destina 344.667 euros.

Vistas al puente de Mantible (pendiente de una rehabilitación por parte de la Diputación) promete otra intervención en Laserna, en la que instalarán un gran banco de acero que enmarcará la vista hacia el viaducto romano que en la primera mitad del siglo II conectaba a través de siete arcos Álava y La Rioja.

Bancos a la sombra de olivos (en el mirador de San Vicente o de Barrera), senderos accesibles (en San Gregorio) y un columpio circular (en el parque de Las Saleras) completarán este conjunto de panorámicas. Unos puntos de vista que, además, ganarán colorido con los dibujos del artista gráfico riojano Jorge Ochagavía, al que se le encargará la transformación de la imagen dura de los prefabricados en auténticas obras de arte.

