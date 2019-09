Diez planes para disfrutar de este fin de semana en Álava Los espectáculos de Magialdia, la inauguración de la Casa de las Mujeres, la pasarela canina y la VIII Marcha Solidaria Green de EL CORREO forman parte de la oferta cultural y de ocio de estos tres próximos días NURIA NUÑO Viernes, 20 septiembre 2019, 00:12

1 Viernes, 20 de septiembre Los secretos del Palacio Europa

El Palacio de Congresos Europa, que celebra su 30 aniversario, continúa abriendo sus puertas para darse a conocer entre los vitorianos. Este viernes aquellos ciudadanos interesados en recorrer el equipamiento y descubrir más detalles sobre su fachada vegetal, de casi 1.500 metros cuadrados, podrán hacerlo hasta en dos ocasiones. Por la mañana, de 11.30 a 13.30 horas (la última visita arranca a la una de la tarde) y entre las 17.30 y las 20.00 horas, con el último 'tour' guiado previsto para las 19.30 horas. Las visitas, que duran entre veinte y treinta minutos, incluyen la subida a la terraza de la azotea, donde hay un jardín aromático y pueden disfrutarse unas espectaculares vistas al corredor verde de la Avenida Gasteiz.

Vista nocturna del Palacio Europa, que este año celebra su treinta aniversario. / Igor Aizpuru

2 Viernes, sábado y domingo La magia se pone de gala

Magialdia ha vuelto a convertir a Vitoria en la capital europea de la magia. Esta XXXI edición culminará este fin de semana con la traca final. Este viernes destaca 'Al Baker's Saloon', un espectáculo de magia del Oeste que, desde las cinco de la tarde, se mostrará en los Jardines de Falerina. Habrá pases cada treinta minutos. La entrada es libre. Además, a las 20.00 horas, en el Palacio Europa dará comienzo la Gala Internacional de Magia de Cerca 'Naipes Fournier', con Ignacio López (Argentina), Moritz Müeller (Alemania), DK (Corea del Sur), Bruno Copain (Francia), El Gran Obnofer (España-Italia) y Mag Marín (España). La entrada cuesta 12 euros.

La jornada del viernes se cerrará, a partir de las 21.30 horas, con una serie de espectáculos de magia por los bares de la capital alavesa. Las funciones se podrán ver en el Kiosko Zabaltegi (parque de La Florida), Bar Toloño (cuesta de San Francisco, 3), Cafetería Manai (Lascaray, 8), Cafetería El Pregón (plaza de la Provincia, 1), PerretxiCo (San Antonio, 3), HF (paseo de la Florida, 3), Sagartoki (Prado, 18) y Waska (Siervas de Jesús, 17). Para conocer al detalle los espectáculos de este sábado y domingo, se puede consultar aquí el programa oficial de 'show's. Magialdia 2019 bajará el telón este 22 de septiembre con la gala de clausura (20.30 horas) que tendrá lugar en la plaza de España y con entrada libre. Tomarán parte Ohian Palacín, Luca Lombardo, Dhayaa, Julián de Rosa y Mad Martin.

Magialdia dirá adiós este fin de semana. / Fotolia

3 Viernes, 20 de septiembre Ruta en bici nocturna

Con motivo de la Semana de la Movilidad, el Ayuntamiento de Vitoria organiza la segunda marcha familiar nocturna en bicicleta. La actividad se desarrollará entre las 20.00 y las 21.30 horas. Dado que el número máximo de participantes permitido asciende a 400 personas es preciso inscribirse previamente en la web municipal o en las Oficinas de Atención Ciudadana. El precio por participante es de 1 euro. La actividad está pensada, en especial, para familias con niños y niñas de más de seis años para reivindicar la bicicleta como alternativa saludable de movilidad en las ciudades. Los participantes completarán un recorrido de 7,6 kilómetros que discurrirá desde el kiosco de La Florida a los paseos de La Senda, Fray Francisco y Cervantes; y las calles Rosalía de Castro, Castillo de Fontecha, Pedro de Asúa, Adriano VI, Ramiro de Maeztu, Domingo Beltrán, Coronación de la Virgen Blanca, Portal de Arriaga, Herrería, plaza de la Virgen Blanca, Mateo Moraza, Olaguíbel, Los Herrán, Arana, San Ildefonso, San Vicente de Paúl, Nueva Dentro, cuesta de San Francisco y plaza del Matxete.

La marcha nocturna en bicicleta pasará por la Virgen Blanca. / Rafa Gutiérrez

4 Viernes, 20 de septiembre Rock euskaldun con Urtz

Urtz, la mítica banda de rock euskaldun, actuará este viernes en Urban Rock Concept para presentar 'Zabaldu ateak', el noveno trabajo de su trayectoria, que arrancó en 1988. Las puertas del local, situado en la calle Portal de Gamarra, 1, se abrirán a partir de las nueve de la noche. El precio de la entrada es de 10 euros (venta anticipada) o de 12 si los pases se compran en la taquilla.

Cartel de la actuación de Urtz.

5 Sábado, 21 de septiembre Fiesta en la Casa de las Mujeres

La anhelada Casa de las Mujeres de Vitoria abrirá este sábado sus puertas en el palacio Etxanobe. Para celebrarlo, la asociación Sorginenea, cogestora del proyecto junto con el departamento de Igualdad del Ayuntamiento, ofrecerá una gran fiesta de inauguración que tendrá lugar entre las 11.00 y las 23.00 horas.

La edil Miren Fernández de Landa y Elena Cercadillo, presidenta de Sorginenea, con otras asistentes a la presentación del proyecto. / Blanca Castillo

6 Sábado y domingo Perros de pasarela

La plaza de la Provincia acogerá los días 21 y 22 de septiembre diversos talleres, actividades informativas y la popular pasarela de adopción de perros; que se desarrollará, ambas jornadas, entre las 12.30 y las 13.30 horas, aproximadamente. Está previsto trasladar a unos 18 canes llegados desde el Centro de Protección Animal y de casas de acogida dentro de la XIII Campaña '¿Me adoptas? Adoptatuko nauzu?', con la que el Ayuntamiento y la asociación APASOS Vitoria animan a los ciudadanos a evitar la compra de mascotas.

La plaza de la Provincia acogerá una nueva pasarela canina. / Jesús Andrade

7 Sábado y domingo Encuentro Belenista

Vitoria acoge este fin de semana el II Encuentro Belenista de Álava. La cita tendrá lugar en la iglesia de Los Ángeles, donde se reunirán más de 60 belenistas de distintas provincias en unas jornadas técnicas y abiertas a todo el que quiera iniciarse o profundizar en la elaboración de belenes. Las jornadas empezarán el sábado, 20 de septiembre, con ponencias y talleres de cuatro expertos llegados de Navarra, Madrid, Andalucía y Cataluña. El domingo será turno solo de mañana y se harán exhibiciones prácticas de iluminación LED y el efecto 3D en los belenes, entre otras actividades. Durante las jornadas habrá que se podrá visitar y donde se podrán contemplar piezas artesanales y las últimas novedades sobre la tradición belenística tan propia de Vitoria y el conjunto de Álava.

Un original Belén. / Diócesis de Vitoria

8 Viernes y sábado Batman sopla 80 velas

Batman, el superhéroe más famoso de DC Comics, sopla este año 80 velas. Y lo va a celebrar en El Boulevard de Vitoria. El icónico personaje llega al centro comercial de Zaramaga cargado de sorpresas y actividades para todas las edades. La más visible, sin duda será la exposición 'Batman 80 Aniversario' que ocupará la plaza Nodal hasta el 28 de septiembre. Además, habrá diferentes juegos, una zona de videojuegos compuesta por juegos en máquinas arcade y por los juegos más actuales de nuevas plataformas. También se instalará un 'photocall' para posar con escenas de cómic de Batman. El horario de las actividades es de lunes a viernes, de 17.00 a 21.00 horas y los sábados de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

9 Sábado, 21 de septiembre The Sharpeez y Black Street

The Sharpeez, una de las mejores bandas británicas de 'rhythm and blues', recalará en la sala Urban Rock Concept este sábado, 21 de septiembre, dentro de su primera gira por España para presentar su último álbum 'Wild One', publicado en 2018. No estarán solos. Antes les precederá en el escenario la banda local de rock and roll, Black Street; habituales de los encuentros moteros de la capital alavesa. Las puertas se abrirán a las nueve de la noche. El precio de la entrada es de 10 euros (venta anticipada) y de 12 euros, en el caso de adquirirla en la taquilla.

William Mead, en primer plano, teje con su Telecaster Deluxe las líneas de guitarra de The Sharpeez, junto a Loz Netto y su PRS. / EL CORREO

10 Domingo, 22 de septiembre VIII Marcha Solidaria Green de EL CORREO

Cuidar del físico con un paseo de 8,4 kilómetros, poner en valor la naturaleza y ser solidario en una única mañana es posible. La VIII Marcha Solidaria Green de EL CORREO ofrece la ocasión de disfrutar del espacio natural y conocer mejor la flora que habita el Parque de Olárizu. Todo lo recaudado en esta prueba irá a parar a la agencia de colocación de parados que Cáritas tiene en el barrio de Zaramaga. Para formar parte de la excursión, basta con adquirir un ticket de 2,50 euros. Los vales están a la venta en nuestra redacción (calle Aranzábal, 9), en la tienda que el periódico tiene en el número 18 de la calle Florida y en la planta de Deportes de El Corte Inglés.

La marcha partirá de la plaza de España a las 10.30 horas. Desde allí los participantes pasarán por Dato, la estación de tren, José Erbina, Rioja, Heraclio Fournier, Avenida de Olárizu, parque de Olárizu, Heraclio Fournier, paseo de la Universidad, paseo de La Senda, paseo de La Florida y vuelta a la plaza de España. El control se cerrará a las dos de la tarde.