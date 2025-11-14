La mejora de los puentes de San Cristóbal y Pedro Asúa se atasca por el retraso de Adif

Contratiempo en las obras de mejora de los puentes de San Cristóbal y Pedro Asúa, dos importantes pasos sobre las vías del tren en la ... capital alavesa. Se trata de unos trabajos consistentes en la sustitución de las barandillas que tienen como objetivo la mejora de la seguridad así como su conservación, dado el estado de deterioro en el que se encuentran las actuales estructuras.

El Ayuntamiento sacó a contratación la reforma a inicios de este año y la adjudicó en verano en un importe de 248.340 euros (incluido el IVA). Se esperaba iniciar próximamente la intervención, para la cual la empresa adjudicataria ya tenía listos todos los materiales necesarios. Pero para poder comenzar, el Consistorio estaba a la espera de recibir un informe que debía aportar el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) para coordinar las obras.

Y es que se precisa de una correcta planificación por el paso del tráfico de trenes por estas vías a la altura de los barrios de San Cristóbal y San Martín. En ese contexto es necesario que el ente público concrete al Consistorio cuándo puede acometer las labores de renovación. Los trabajos se llevarán a cabo «con todas las garantías de seguridad» y «en estrecha coordinación», viene explicando el Gobierno local.

El problema es que ese escrito sigue sin llegar. Mientras, los plazos corren para la empresa encargada de las obras –el calendario de ejecución aprobado es de 5 meses, incluyendo la fabricación de los elementos de vallado y la instalación de las nuevas estructuras–. Ante esta situación, el Ayuntamiento va a aprobar hoy la suspensión del contrato en la Junta de Gobierno Local, con el objetivo de que esta firma no se vea «perjudicada», según trasladan a este periódico desde el departamento de Espacio Público y Barrios, que se encarga de la actuación.

Según argumentan, se opta por la suspensión para que la empresa no tenga que solicitar ampliaciones de plazo por el retraso de Adif en responder, y que tampoco se vea expuesta sanciones por parte de la administración municipal. Ya cuando se reciba ese necesario visto bueno del ente estatal, se procedería a reactivar la reforma con la adjudicataria.

Es una remodelación que urge dado que las barandillas, ambas de color rojo y con una imagen ya obsoleta, presentan importantes signos de desgaste, con pérdida de pintura y oxidación que afectan tanto a los anclajes como a distintos tramos. A lo largo de los años se han realizado múltiples reparaciones, pero el estado actual requiere de una intervención integral para garantizar la seguridad de peatones y usuarios, reseñan desde la Administración local.

Renovación de aceras

Además de la sustitución de barandillas, en el puente de San Cristóbal se aprovechará la intervención para mejorar la pavimentación de la acera, que se encuentra en bastante mal estado. La obra comprende asimismo la colocación de «cierre antivandálico según especificaciones de Adif», tal y como recoge el pliego técnico de contratación.

Este elemento tendrá una altura total de 2,50 metros, con el primer metro inferior formado por chapa de 1 milímetro de grosor y el resto por metal expandido, chapa estirada o malla. Además deberá contar con pintura adecuada y conforme a la norma en color gris.

Mientras, siguen pendientes las obras de reconstrucción del puente de la Ilíada, en Salburua, dañado por el grave incendio ocurrido el pasado marzo a causa de un escape de gas. El proyecto técnico de demolición y construcción de un nuevo puente sigue en proceso de contratación, recuerdan desde el área de Espacio Público.