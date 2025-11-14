El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Barandillas del puente de San Cristóbal, que presentan un avanzado estado de deterioro. jesús andrade

La mejora de los puentes de San Cristóbal y Pedro Asúa se atasca por el retraso de Adif

El Ayuntamiento dejará en suspenso el contrato con la firma adjudicataria a la espera del informe que debe aportar el ente estatal para hacer la obra

Saioa Echeazarra

Saioa Echeazarra

Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:49

Contratiempo en las obras de mejora de los puentes de San Cristóbal y Pedro Asúa, dos importantes pasos sobre las vías del tren en la ... capital alavesa. Se trata de unos trabajos consistentes en la sustitución de las barandillas que tienen como objetivo la mejora de la seguridad así como su conservación, dado el estado de deterioro en el que se encuentran las actuales estructuras.

