La mejor gilda de Euskadi se elabora en Vitoria

El vitoriano Gorka Arrieta, del restaurante Sua Basque Fusion ubicado en la plaza del Renacimiento, se ha alzado este martes con la 'txapela' de ganador ... en la tercera edición del concurso de Euskadi de Pintxos Gilda Innova, dentro del Miniature Pintxos Congress. Su elaboración, nombrada 'Izar' en honor a su padre, le llevó a la victoria. Se trata de una gilda «verde, salada, picante y dulce», como la describió el cocinero. «Un equilibrio perfecto».

Arrieta expresaba que ganar «supone algo muy muy grande» y recordaba la ausencia de su padre «por primera vez en el Mercado Medieval». Con un vídeo en sus redes sociales de su aita en la entrada de la calle de las Escuelas «con la kupela y gritando 'Txotx'» le rendía homenaje antes de continuar diciendo que «seguiremos trabajando para que Sua Basque Fusion sea una honesta y auténtica experiencia gastronómica en Gasteiz».

Mejor pintxo de España

Este miércoles se desvelará cuál el mejor pintxo de toda España con la final del tercer Campeonato Nacional de Pintxos. Los participantes, en equipos formados por tres cocineros, han conocido este martes los ingredientes que tendrán que utilizar para sus elaboraciones. Una incógnita que carcomía a los chefs desde el inicio del congreso el pasado domingo. «Estamos todo el rato pensando en qué ingredientes nos tocarán», explicaba esta mañana Igor Rodríguez, uno de los representantes de Menorca, durante un taller de meridaje de mano de Royal Bliss.

«Hacemos especulaciones sin saber», agregaba Rodríguez, quien «intuía» que habría «una proteína entre los ingredientes» que podía ser «carne o pescado» y «algo para hacer una masa de pan». Goiza Isiegas, del equipo de Navarra, estaba más tranquila porque era su tercer año en el campeonato. «Lo mejor de este concurso es vivir la experiencia y el trato con tus compañeros», agregaba durante el evento. En él la asesora gastronómica Elena Eriguen elaboró una soda de pomelo con vermut blanco y una refrescante mezcla de bitter y mixer de naranja para acompañar unas gildas.

Broche final

Ambos concursantes elaborarán sus pintxos este miércoles a partir de las 10.00 horas en el Mercado de Abastos. La reñida final se prolongará hasta las 14.00 y se dará a conocer qué región ha cocinado el mejor pintxo de España. Como broche final a esta edición del Miniature Pintxos, se celebrará la cena de clausura a las 21.00 horas en la Peña Vitoriana. En ella se homenajeará a Hilario Arbelaitz y a su familia por su trayectoria al frente del restaurante Zuberoa, en Oiartzun. También se reconocerá el trabajo como embajadores de la gastronomía vasca a Eder Montero y Alexandra Raij, dueños del restaurante Txikito en Nueva York.