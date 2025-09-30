El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El pintxo 'Izar' fue el vencedor en el Concurso de Euskadi de Gilda Innova. E. C.

La mejor gilda de Euskadi se elabora en Vitoria

El cocinero Gorka Arrieta del restaurante Sua Basque Fusion se ha coronado campeón del Concurso de Euskadi de Gilda Innova

Ania Ibañez

Martes, 30 de septiembre 2025, 17:19

El vitoriano Gorka Arrieta, del restaurante Sua Basque Fusion ubicado en la plaza del Renacimiento, se ha alzado este martes con la 'txapela' de ganador ... en la tercera edición del concurso de Euskadi de Pintxos Gilda Innova, dentro del Miniature Pintxos Congress. Su elaboración, nombrada 'Izar' en honor a su padre, le llevó a la victoria. Se trata de una gilda «verde, salada, picante y dulce», como la describió el cocinero. «Un equilibrio perfecto».

