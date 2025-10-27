Medio centenar de comercios locales darán vida a la Pasarela de otoño de Gasteiz On

Comercios locales consolidados y otros emergentes. La Pasarela Gasteiz On regresará del 4 al 6 de noviembre al Palacio Europa de Vitoria de la ... mano de medio centenar de establecimientos que preentarán su oferta y las nuevas tendencias para esta temporada de otoño-invierno. Clásicos rurales con enfoque urbano, las prendas peludas, los colores chocolate y mostaza y el 'animal print' de serpiente son las tendencias que protagonizarán estos desfiles, cuya entrada es gratuita y ya puede solicitarse a través de la web www.pasarelagasteizon.com.

Para estas jornadas, una de las novedades que se incorpora es que, por primera vez, junto a los 'looks', se exhibirán propuestas de manicura por ser algo que está «muy en el día a día de nuestras calles», ha apuntado este lunes en la presentación de la cita la gerente de Gasteiz On, Patricia García. Por otro lado, se mantiene el cáracter social e inclusivo de la Pasarela y, en esta ocasión, algunos de los miembros de la ONCE formarán parte de los desfiles junto a los modelos profesionales de M.Class Moda.

Una decena de tiendas protagonizarán esas apuestas individuales y dos lo harán por primera vez como Bushi Sport, especializada en artes marciales y deportes de contacto, y Lorena Boutique, ubicada en la calle Ramón Ortiz de Zárate, 11. El resto aportará su género para mostrar las tendencias y, además, se podrán ver las propuestas de dos diseñadores emergentes. En este sentido, la vitoriana Eva Gómez presentará su colección '¿Quién mató a Daphne Scott?' bajo su marca Elysea Studio y el guipuzcoano Jon Vacas, conocido como Koë Atelier, exhibirá su muestra 'Estructuras del viento'.

Más asistentes jóvenes

«La apuesta siempre es mostrar lo que es el comercio a pie de calle y las tendencias que puede haber a nivel nacional e internacional pero trasladándolas a nuestro día a día e introducimos también esa juventud y frescura que pueden traer los nuevos talentos», ha subrayado García. Junto a ella Axier Urresti, director de Kutxabank, uno de los patrocinadores del evento, ha invitado a la ciudadanía a «dar más calor y color» a la Pasarela en la que, en la anterior edición, se contó con una media de 1.234 asistentes.

La mayoría eran mujeres, explican desde la organización, y también se ha incrementado el perfil joven. En este sentido, seis de cada diez depiten, valoran bien el espacio y las colecciones presentadas y están dispuestos a comprar prendas. Asimismo durante la Pasarela, si quieren saber dónde adquirir esos conjuntos pueden enviar una foto al WhatsApp de Gasteiz On (611746711) y se les indicará donde encontrarlos.

María Nanclares, concejala de Comercio del Ayuntamiento, ha puesto en valor en este sentido esta «puesta en escena de lo que son nuestros comercios», mientras que Cristina González, diputada de Empleo ha animado a los consumidores a «mentalizarnos de que antes de dar un 'clic' en una tienda que no esté cerca de nosotros, tenemos nuestro comercio local que realmente genera riqueza y nos da alegría a nuestras ciudades». En la misma línea, la directora de comercio del Gobierno vasco, Izaskun Gómez, ha señalado que es «fundamental» hacer eventos de estas características porque «contribuyen a la dinamización» de nuestras tiendas de proximidad.

Según explican desde Gasteiz On, el 100% de los comercios participantes considera que el evento ayuda a que se conozca su establecimiento y el 90% que contribuye a aumentar sus ventas. Valoran el espacio y su acondicionamiento y la utilizan para promocionar los desfiles por su cuenta gracias a los videos y fotos obtenidas.