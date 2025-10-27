El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los organizadores de la Pasarela Gasteiz On junto a los modelos que han exhibido este lunes las tendencias del otoño-invierno en la presentación de la cita. Blanca Castillo

Medio centenar de comercios locales darán vida a la Pasarela de otoño de Gasteiz On

La cita se celebrará del 4 al 6 de noviembre en el Palacio Europa e incorporará, por primera vez, propuestas de manicura

Elena Jiménez

Lunes, 27 de octubre 2025, 12:04

Comercios locales consolidados y otros emergentes. La Pasarela Gasteiz On regresará del 4 al 6 de noviembre al Palacio Europa de Vitoria de la ... mano de medio centenar de establecimientos que preentarán su oferta y las nuevas tendencias para esta temporada de otoño-invierno. Clásicos rurales con enfoque urbano, las prendas peludas, los colores chocolate y mostaza y el 'animal print' de serpiente son las tendencias que protagonizarán estos desfiles, cuya entrada es gratuita y ya puede solicitarse a través de la web www.pasarelagasteizon.com.

elcorreo Medio centenar de comercios locales darán vida a la Pasarela de otoño de Gasteiz On

