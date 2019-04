La huelga en Atención Primaria se hace notar en los ambulatorios alaveses En San Martín, el 100% de los médicos y el 95% de las enfermeras han secundado la huelga. Muchos pacientes se han encontrado con las consultas cerradas JON ANDER GOITIA Viernes, 12 abril 2019, 10:13

«Era algo esperable», confiesa a EL CORREO uno de los responsables del ambulatorio de San Martín. «El 100% de los médicos y el 95% de los enfermeros» han secundado el viernes la huelga convocada en los servicios de Atención Primaria de Euskadi. «No tienen la obligación de comunicarnos que van a sumarse a la huelga hasta el mismo día», explican desde San Martín. Como consecuencia de ello, muchos pacientes se han encontrado, sin previo aviso, con las puertas de la consultas cerradas.

La plantilla de médicos al completo ha colgado la bata en el día de hoy, por lo que la planta primera de este centro de salud permanecerá cerra durante toda la jornada. «Está todo desolado. Se me hace raro verlo así», relataba Edurne Barreira a las 8:40 de la mañana. Quedaban 10 minutos para su cita con el profesional, por lo que ha decidido volver a casa. Esa ha sido la tónica constante con todos los vecinos que tenían cita para la mañana del viernes. «He venido para nada», lamentaba Zuriñe Pérez de Mendiguren. «Primero me dieron hora para el 15 y me la cambiaron al 12. No es grave, por lo que puedo esperar», comentaba.

En la planta baja, sin embargo, sí que se ha ofrecido servicio. «Ha sido todo muy rápido. Apenas han pasado 13 minutos desde que he llegado hasta que he salido de la sala», explicaba Osvaldo Díez, que había acudido para realizarse una analítica de sangre. ¿Y por qué no le ha afectado la huelga? Un 5% de la plantilla de enfermeros se encontraba desde primera hora de la mañana trabajando, el servicio mínimo para la jornada de hoy. Este número de plantilla se ha visto reforzado con otros auxiliares que han llegado desde otros centros sanitarios.

Solos en la sala

«No sabía nada de la huelga», comentaba Javier Domínguez. Él también ha acudido a hacerse una analítica de sangre. Su sorpresa, sin embargo, no se encontraba en el número de enfermeros que había disponible para hoy, sino en la poca gente que estaba en la sala de espera. «De la anterior vez que vine sí que he notado que hay mucha menos gente en la sala, me ha extrañado», confiesa. Esta extraña estampa también ha asombrado a Julián García. «Cuando he llegado estaba casi solo». García acude cada seis meses a San Martín para realizar una revisión. «Me dijeron que igual no me podían atender por la huelga, por eso pedí cambiar la cita al jueves. Al final he tenido que venir hoy, pero todo ha salido bien», desliza.

La huelga se repetirá el 17 de mayo. Según los convocantes –la plataforma Lehen Arreta Arnasbirretzen y los sindicatos ELA, LAB, CC OO, UGT, Satse y ESK–, los servicios mínimos establecidos por el Gobierno vasco son los mismos que los de un sábado. Es decir, que se atenderán todas las urgencias y que las citas programadas se retrasarán un día