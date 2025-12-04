Mazoka reivindica el talento alavés frente a la inteligencia artificial

El mercado de ilustración Mazoka vuelve con su décima edición del 19 al 21 de diciembre al antiguo depósito de aguas del centro cultural Montehermoso. ... Durante el fin de semana, una treintena de artistas ofrecerán un arte que «la inteligencia artificial no puede replicar» ha valorado Ane Arzelus, firma del cartel de la décima edición. Bajo el lema 'creatividad: la chispa sigue siendo humana' ilustradores alaveses e internacionales formarán parte de la feria que pretende que «Álava conozca el nombre de sus ilustradores», en palabras de la fundadora del evento, Marta C. Dehesa.

Con motivo del décimo aniversario la Casa del Cordón –sede de Fundación Vital entidad que se estrena como colaboradora– desde el 11 al 21 de diciembre acogerá la exposición de la década de trabajo de los más de 500 mazokalaris que han pasado por el mercado, entre los que se encuentran 70 alaveses. «Gracias a Mazoka, creadores alaveses que viven en Milán o Londres han querido volver para poder participar aquí», ha comentado Dehesa. La apertura oficial se llevará a cabo el viernes 19 de diciembre a las 17.00 horas. Irá acompañada de la entrega de la beca 'Bekikasle Mazoka-Laboral Kutxa' al ilustrador vizcaíno Sebastián Espinazo.

El joven portugalujo crea en un entorno enteramente digital donde crea «mis propios personajes con estéticas 'cyberpunk' y hago ilustraciones con ello que es lo que vengo a vender aquí», explica. Un arte, para Sebas, insustituible. «Ahora más que nunca hay valorar el hacer las cosas con tus propias manos, aunque sea en digital», considera. Espacios como Mazoka se presentan como una labor «súper importante» en un momento que «las empresas tratan de rentabilizar lo máximo posible a costa de los artistas», resume el artista.

Alba Tojo, una de las dos 'mazokaris' alavesas en esta edición, comparte su ilusión por participar y finalmente se presenta al mercado «tras años intentando aportar su granito de arena» y ahora confía en seguir vinculada al proyecto en el futuro. Lo suyo es el arte plástico, se especializa en el grabado, especialmente en la xilografía, una técnica de en relieve sobre una plancha de madera.

Precisamente, el cartel, sin superposiciones, está llevado a cabo de tal manera que «no esté tan refinado ni tenga tantas luces y sombras como las que hace la inteligencia artificial», ha explicado Ane Arzelus, artista del cartel. «La IA nunca nos va a poder quitar el factor humano» considera, quien además de ilustrar el póster que acompaña el mercado dará una charla sobre el cine y la autoedición como arma de reivindicación.