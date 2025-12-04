El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Ane Arzelus sostiene el cartel de la décima edición de Mazoka

Mazoka reivindica el talento alavés frente a la inteligencia artificial

Del 19 al 21 de diciembre se celebra la décima edición del mercado de dibujo e ilustración en el que participan una treintena de artistas

Jon Casanova

Jueves, 4 de diciembre 2025, 14:33

El mercado de ilustración Mazoka vuelve con su décima edición del 19 al 21 de diciembre al antiguo depósito de aguas del centro cultural Montehermoso. ... Durante el fin de semana, una treintena de artistas ofrecerán un arte que «la inteligencia artificial no puede replicar» ha valorado Ane Arzelus, firma del cartel de la décima edición. Bajo el lema 'creatividad: la chispa sigue siendo humana' ilustradores alaveses e internacionales formarán parte de la feria que pretende que «Álava conozca el nombre de sus ilustradores», en palabras de la fundadora del evento, Marta C. Dehesa.

