Los 20 mayores expertos de España desgranan en Vitoria el fenómeno de las bandas juveniles violentas

El fenómeno de las bandas juveniles violentas hace tiempo que afloró en Vitoria. En los últimos años se descabezaron sucursales alavesas de los Blood ... o de los Trinitarios. Por fortuna, nuestra provincia aún está a una distancia sideral de otros enclaves, como Madrid o Barcelona, donde estos grupos organizados se han hecho fuertes.

Mañana, miércoles, y el jueves, el aula magna de la UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia) congregará a 21 de los mayores expertos de España en este fenómeno al alza. Organizado por el sindicato policial Euspel y la asociación judiciaL APM, este seminario sobre bandas juveniles violentas pretende radiografiar la situación actual. Y a partir de ahí buscar respuestas para atajarlo.

Mañana está prevista una mesa redonda con Jordi Noé, mosso D'Esquadra autor del 'model Manresa' (programa pionero que unió a policías y servicios sociales); Francisco Sáez, policía municipal de Madrid líder en la lucha contra estas bandas. Ejercerá de moderador Jorge De la Rosa, detective privado especializado en estas redes.

La agenda de esta jornada incluirá asimismo intervenciones de inspectores de la Policía Nacional al mando de las unidades especializadas en esta delincuencia, policías forales de Navarra expertos en conflictos juveniles, psicólogos y educadores sociales adscritos a la atención a adolescentes con «problemáticas en la conducta».

Ampliar Miembros de la sucursal alavesa de los Blood en Vitoria, desarticulada por la Guardia Civil. E. C.

Pero el plato estrella de esta edición quizá sea la intervención de la titular de Menores de la Fiscalía General del Estado. Su nombre es María Teresa Gilbert y ofrecerá una conferencia el jueves. Esta jurista «ha liderado investigaciones complejas y ha participado en la definición de políticas y estrategias nacionales frente a la violencia juvenil».

También el jueves, participaran miembros de la Guardia Civil que han estado en la primera línea de la lucha contra estos clanes. Y para dotar al seminario de un toque más jurídico, participaran jueces de la Audiencia Provincial de Bizkaia, de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa o del Juzgado de Instrucción número 1 de Bilbao.