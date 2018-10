Martín Fiz: «Si queremos que Vitoria sea la capital del deporte debe garantizar la seguridad» Fiz camina por el bosque de Armentia, en una rutina matinal en la que completa unos 12 kilómetros a distintos ritmos. / Igor Aizpuru A raíz de su accidente, el atleta reflexiona sobre la escasa iluminación en algunas zonas: «La persona que me atropelló iba bien, no teníamos visibilidad» ALFONSO AZKORRETA Jueves, 4 octubre 2018, 12:42

Después de sufrir la rotura de cuatro costillas, Martín Fiz sólo ha necesitado unos pocos días para calzarse las zapatillas e iniciar la 'carrera' de su recuperación física. Una rehabilitación a la que se ha lanzado de cabeza, mañana y tarde, con una idea fija en la mente: volver a colocarse un dorsal a mediados de noviembre. Entre la bici estática, la elíptica, los masajes y los largos paseos matinales, el maratoniano ha podido reflexionar sobre su accidente y esa noción, un tanto idealizada, de Vitoria como ciudad del deporte. Martín viene a decir que si queremos que la capital alavesa se mantenga en la vanguardia del deporte accesible a todo el mundo debe permitir hacerlo con «seguridad», empezando con asuntos tan elementales como «la iluminación».

Una asignatura pendiente, «en la zona que va desde Mendizorroza a Iturritxu y Adurza -aunque «hay más»-. «Es un lugar espectacular para pasear, correr, andar en bici o patines. Pero cuando baja el sol hay zonas muy oscuras, con árboles y vegetación. La visibilidad disminuye. Si el Ayuntamiento y todos queremos construir una ciudad en la que la gente se anime a hacer deporte, qué mejor que mantener una buena visibilidad y que no existan barreras para nadie».

La iluminación incide en la seguridad. Vitoria es privilegiada porque «salgas donde salgas hay un circuito» para correr o hacer deporte. «Pero hay que hacerlo seguros. Últimamente vemos muchas más mujeres que salen a correr; van a Olárizu, Armentia o Zabalgana, y esas zonas deben estar bien iluminadas, para que ellas se sientan seguras; bueno, y todos los demás también».

Respeto y civismo

Lo de ver gente corriendo por los parques está muy bien. Pero observar corredores en los bidegorris, bicicletas por las aceras, peatones en medio de la calzada, a los coches pasar a centímetros de un ciclista... «Todos queremos» poner a Vitoria al frente de las urbes limpias y amables para el peatón, «pero nos falta. Tenemos que saber convivir. En la calle no hay barra libre para peatones, ciclistas, corredores o conductores. Debo decir que en el caso de mi accidente, la persona que me atropelló no cometió una irresponsabilidad, no iba a una velocidad desmesurada. Tanto él como yo no teníamos visibilidad y chocamos, casi nos atropellamos uno a otro. Eso pasó por un problema concreto de falta de iluminación. Para el resto de cuestiones debemos ser conscientes de dónde están los derechos de cada uno y respetarlos».

El universo de Martín Fiz estos días se encuentra en una zona muy localizada de su costado derecho. Cuatro costillas que se partió el pasado 20 de septiembre y que en un fugaz primer momento llegó a pensar que podría curarse solo, con algunos masajes. La que le convenció de ir al hospital fue su mujer, Ana Churruca. «Cuando fui al hospital me dijeron que tenía fracturadas cuatro costillas y que debía hacer muchas pruebas; que podía tener un órgano tocado y que quizá debían ingresarme. Me lo pusieron mal, me dio bastante miedo». Está siendo una prueba dura para alguien que no ha permanecido quieto en décadas. «Me han advertido de que debo tomármelo en serio y con paciencia. Me lo he puesto como meta, algo muy difícil en mi caso».

Nuevos retos

Fiz confiesa que sufrió un bajón anímico cuando vio peligrar su modo de vida con alguna lesión seria o de larga curación. Sin embargo, ha remontado el bache. La recuperación avanza, «voy progresando, cumpliendo los plazos y quizá un poco adelantado». Los médicos le comunicaron que las costillas necesitarán 21 días para soldar. «Llevo diez», aseguraba ayer. Dentro de poco «podré volver a ritmo muy lento, en intervalos de cinco o diez minutos. Para mí sería muy positivo volver a correr a mis ritmos el 15 o 20 de noviembre y ponerme un dorsal».

La que no ha descansado es su mente, que ya perfila dos retos. «Quiero correr un maratón en 2.30, porque en Londres acabé los 'Six Majors' en 2.36 y quiero demostrar que a los 55 años se puede correr rápido» -está claro que 2.36 es una marca lamentable-. Y a largo plazo, le gustaría subir «el Kilimanjaro, en el marco de un reto solidario con alguna persona que por enfermedad o discapacidad no haya podido cumplir ese sueño». La cuestión es no parar.