Igor Martín

Marcha Solidaria Green: Donación récord para el Alzhéimer

El Correo

Sábado, 27 de septiembre 2025, 01:01

Más de 1.200 vitorianos se calzaron las zapatillas el pasado domingo para participar en la Marcha Solidaria Green. Además de hacer algo de ejercicio, se trataba de recaudar fondos para Afaraba, la asociación que asiste en Álava a las personas que sufren algún tipo de deterioro cognitivo y sus cuidadores.

Ayer se hizo entrega del cheque de los 4.172 euros recaudados a través de las inscripciones que fue entregado a Miguel Ángel Echevarría, presidente de Afaraba (en el centro de la imagen), flanqueado por la alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria; Zuriñe Ortiz de Latierro, directora de EL CORREO en Álava; Ana Alaña, jefa de operaciones de El Corte Inglés; y Luis Daniel Bernal, jefe de zona de Laboral Kutxa, patrocinadores de la marcha junto a Aena.

