Maravedíes del XXI

He perdido la cuenta de las veces que me he referido a Vitoria como lugar de festivales, certámenes y parafernalias diversas. Es una ciudad de chinchetas clavadas en los calendarios de pared. Tras la semana en la que las cadenas televisivas conectan con la capital alavesa para presentar sus novedades y la del ilusionismo que nos dibuja sonrisas y muecas de asombro por la cara se despide septiembre mediante un anacronismo. En pleno siglo XXI, cuando el otoño se acaba de presentar, volvemos al cuello tan para atrás que cualquier día se nos saltan las bisagras. Como homenaje a la almendra medieval se monta un decorado vivo con vestidos de la época, rostros fieros en el fragor de la pelea, malabaristas, bufones y personajes torvos que bien podrían irrumpir en el tren de la bruja.

No pretendo ejercer el papel de aguafiestas programadas y por eso me referiré de puntillas al hecho de que la regresión a siglos pretéritos tiene más de conveniencia que de otra cosa. Como cuando a alguien, sin señalar con el índice a nadie en concreto, se le ocurrió la idea de levantar una catedral gótica a la vera de La Florida durante la vigésima centuria después de Cristo. Pero bueno, a santo de qué negar la posibilidad de fundir guiños históricos y negocio o rebatir la bondad de las representaciones teatrales y la muestra de los oficios antiguos. El Casco Viejo pareció durante los tres días que culminaron ayer más zoco comercial que clase viva de historia. Pero a ver quién es el guapo que reniega del optimista movimiento humano por la colina que estudian las cátedras urbanísticas de Europa.

Sólo por ver las vías gremiales llenas y pasear por rincones como la espléndida plaza del Machete, el entorno de Santa María, la balconada de San Miguel o la -gusto personal del firmante- hermosa calle de Las Escuelas merece la dicha el regreso siempre conveniente a la almendra del Medievo. Eso sí, siempre que vayan preparados para abonar la abultada cuenta en euros. Que no en maravedíes.