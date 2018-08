Marañón también sucumbe a la crisis con el cierre de su gran tienda de la calle La Paz Fachada y puerta de acceso de la tienda de Deportes Marañón en la calle La Paz. / Jesús Andrade Con su liquidación a partir del miércoles 29 se inicia la cuenta atrás de un comercio deportivo con décadas de presencia en el centro de Vitoria JOSÉ ÁNGEL MARTÍNEZ VIGURI Viernes, 24 agosto 2018, 00:29

Que baje la persiana para siempre un comercio con años de presencia en el centro de Vitoria se ha convertido por desgracia en rutina. De un tiempo a esta parte se han ido locales que, además de dejar un vacío físico no siempre ocupado, se llevaron consigo compras, ventas, devoluciones, amistades, también cabreos, tardes al resguardo del invierno y recuerdos, un puñado de ellos. Es en sí misma la relación personal que se establece en torno al mostrador, más allá de la evidente transacción económica.

Mucho de todo esto se ha vivido en los 700 metros cuadrados que Deportes Marañón ofrece al público en su tienda de la calle La Paz, la más grande y reconocida de las tres que regenta en Vitoria. Será ya por poco tiempo. La cerrará para no reabrirla jamás. El miércoles 29 se inicia su cuenta atrás con la liquidación de los productos expuestos y el estocaje. El momento de llamar la atención con grandes porcentajes, de despachar lo que no se ha vendido previamente, pero también de asumir que una parte de la vida se apaga.

«Cerrar era una decisión que teníamos que tomar para no arrastrar a los otros dos comercios», uno céntrico, en Prado, y otro en Domingo Beltrán. Al frente del negocio, del dolor y de la «frustración personal» se encuentra Edurne, que lo dirige con su marido desde que se lo compraron al hermano de este hace como veinte años. Antes, el local que ahora dice adiós atendía en la cercana Olaguíbel. Cada vez que algo se va al garete, surge la palabra maldita. «Dicen que se ha salido de la crisis. ¿No sé quién? El comercio a pie de calle, no; igual las multinacionales. Pero cada día se cierra una tienda», advierte la encargada.

Desertización comercial

En el caso de Marañón, surtido por la gran marca internacional Intersport, su establecimiento más emblemático lleva «diez años aguantando» hasta que «ya no hemos podido más. Es un monstruo tan grande...», asume Edurne. Y eso que en épocas de bonanza, que las ha habido, en la coqueta lonja de La Paz -se levanta sobre el desaparecido cine Amaya- «daba igual la gente que teníamos vendiendo. Hemos llegado a disponer de once personas». Son tres plantas y un sotano a los que prestar atención.

El futuro del personal inquieta a los propietarios. Tres fijos ya se fueron y quedan siete, a los que se tratará de mantener el puesto de trabajo. «Ojalá», exclama la dueña. Pared con pared, la Perfumería If, que ocupaba otra parte de la sala cinematográfica, ya pasó a mejor vida. Como comercios del ramo deportivo igualmente reconocidos, Landher, en la plaza de San Antón; Zulaica, en la gran manzana de Ortiz de Zárate, Fueros y Florida...

En cambio, han abierto otros, por ejemplo la planta deportiva de El Corte Inglés en La Plaza. Pero Edurne no achaca su cierre a la competencia, a esas grandes firmas en boca de todos. Se queja más «del cambio de hábitos en el consumo», pero sobre todo pone el grito en el cielo con la desertización del centro de Vitoria. «Me indigna que se hable de la revitalización. ¡Pero si han destrozado el centro! Da igual quién esté. No hay un plan para Vitoria, solo se dan bandazos. Todos los servicios se los han llevado fuera, la estación de autobuses, las consultas médicas de Santiago, la Tesorería de la Seguridad Social, las oficinas del Ayuntamiento... Que se fijen (los políticos) en cómo está Bilbao». Mientras lo hacen, si es que escuchan a Deportes Marañón, otra tienda muere.