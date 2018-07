Mantienen la petición de prisión para un monitor de artes marciales de Vitoria por abusos El juicio ha quedado visto para sentencia. / Igor Aizpuru Las acusaciones dan «credibilidad» a las víctimas, que retrataron como el entrenador aprovechaba los viajes para someterlas a tocamientos MARÍA REGO Martes, 24 julio 2018, 00:08

El juicio contra el entrenador de artes marciales de un gimnasio de Vitoria por presuntos abusos sexuales a dos de sus alumnas, ambas menores, entre noviembre de 2014 y el verano de 2015 quedó este lunes visto para sentencia sin que ninguna de las partes cambiara sus peticiones para el acusado tras escuchar a una decena de testigos. La defensa, convencida de que las denuncias se mueven por «una confabulación», reclama su absolución. El Ministerio fiscal y las acusaciones, que dan «credibilidad» al relato de las denunciantes, piden penas de prisión de entre ocho y diecisiete años para el monitor, que cerró la vista oral con la lectura de un escrito donde insistió en la «falsedad» de los testimonios de las chicas.

La sesión se inició precisamente con la declaración de una de las antiguas alumnas del club que, como las otras denunciantes, aseguró que el acusado aprovechaba los viajes a diferentes torneos para cometer los abusos. En algunas ocasiones, en el autobús y, en otras, en las habitaciones de los hoteles donde se hospedaban. Esta menor describió, en concreto, dos supuestos episodios en los que el monitor se habría propasado con ella al meterse en su cama y someterla a tocamientos. «Cuando me negué a que me tocara comenzó a despreciarme, a hacerme de menos... Me hizo la vida imposible», contó esta joven. Ese mismo año, a finales de 2015, denunció al entrenador.

«Exceso de afectuosidad»

El Ministerio Público y las acusaciones -particular y la asociación Clara Campoamor- concluyeron que los hechos descritos por las supuestas víctimas ante la Audiencia Provincial de Álava quedaron «contrastados» durante la vista oral que arrancó la pasada semana. El «exceso de afectuosidad» entre el monitor y las alumnas descrito «no se corresponde con una relación deportiva y pudo propiciar los excesos», coincidieron. En sus conclusiones rescataron algunos de los mensajes de WhatsApp que el entrenador habría mandado a las menores donde, entre otras cuestiones, ejercía un «control» sobre ellas.

La defensa, sin embargo, sólo observó en las víctimas «contradicciones» y «cambio de versiones». «Hay una caza de brujas», remató en referencia a una supuesta «trama» contra el acusado a raíz de un campeonato por los resultados obtenidos.