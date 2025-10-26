Entre 'maños' anda el juego

Joseba Fiestras Domingo, 26 de octubre 2025, 00:48 Comenta Compartir

El espíritu del Pilar volvió a sentirse con fuerza en el Centro Aragonés de Vitoria. La comunidad residente en la capital alavesa celebró a su patrona con emoción, música y tradición, demostrando que, aunque estén lejos del Ebro, el espíritu de su Virgen sigue latiendo con fuerza entre socios y visitantes. Amigos y amigas se unieron para vivir una jornada llena de orgullo aragonés, que la presidenta de la casa regional, María Asun Lobera, transmitió a los cuatro vientos arropada por socios y socias como José Ignacio de los Bueis, José María Arbex, Antonio Llorens, Nicasio Mergar o Blanca Aldecoa.

Una de las tradiciones del lugar es imponer el pañuelo de cachirulo a ilustres de la ciudad. El abogado experto en criminología Alberto Gredilla y el presidente de la FAVA, Ángel Lamelas fueron honrados con la tela de cuadros rojos y negros, mientras la comisaria jefa provincial de la Policía Nacional de Álava, María Teresa Herráez, fue galardonada con el Pin de Oro del Centro Aragonés. Aplaudieron el momento asistentes como la diputada de Hacienda, Itziar Gonzalo; el concejal Jon Armentia; la edil responsable de Mantenimiento, Izaskun Reyes; el edil de EH Bildu Xabier Ruiz de Larramendi; los populares Iñaki García Calvo, Aitor González y Alfredo Iturricha; la socialista Julia Liberal; la juntera jeltzale Alazne Arana; la de Elkarrekin Laura Fernández; el del PSE Txema Sánchez y el del PP Luis María Sautu; entre otros.

El Ballet Baluarte Aragonés interpretó danzas variadas para disfrute de convidados como la presidenta de la Federación de Centro Regionales de Alava, Mónica Calvo; la directiva de la entidad Josefa Flores; la gerente de Aenkomer, Edurne Parro; Luis Matías, de Las Cuatro Torres; Fernando Alonso, de Montes Solidarios; la abadesa de la Cofradía de la Virgen Blanca, Blanca Aguillo; o José Ramón Martín y Eduardo Sosoaga, de la Cofradía Amigos de San Prudencio, entre muchos otros.