Ara Malikian aplaza su concierto en Vitoria tras ser operado de un hombro

Cuando parece que lo tocas con los dedos, bajas por una escalera de avión, llueve y te lesionas un hombro, no un pie o una rodilla,no , el hombro.

Así que hoy me operan y durante un rato me tendré que quedar en casa, En dos meses os vuelvo a ver a todos! volveré con más ganas pic.twitter.com/Xpdw3DyiAv