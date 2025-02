Ramiro González urge a Aena a reformar cuanto antes Foronda

Ander Carazo Martes, 22 de octubre 2019, 13:16 | Actualizado 18:17h. Comenta Compartir

Al diputado general, Ramiro González, le ha sentado como un auténtico jarro de agua fría el anuncio de que Aena –gestora y propietaria de los aeropuertos españoles– no contempla el inicio de la reforma de Foronda «hasta 2020». Un compromiso que el PNV arrancó al Gobierno de Mariano Rajoy (PP) en la negociación de los presupuestos de 2018 y que el PSE asumió como propio cuando accedió al Palacio de La Moncloa tras la moción de censura, pero que no termina de llegar. El máximo dirigente foral consideró imprescindible estas obras para que la terminal pueda responder de forma satisfactoria a los 170.000 pasajeros que se prevé que despeguen o aterricen en Vitoria durante el presente ejercicio.

Porque el gobernante jeltzale consideró que las instalaciones del aeropuerto vitoriano «no son propias del momento actual». «Para Foronda es fundamental tener una terminal digna», subrayó. «Lo más digno que hay ahora es la cafetería, cuya mejora abordó la propia Diputación», lanzó en un evidente intento de reclamar al Gobierno central una mayor implicación tanto presupuestaria como en institucional. Una vez conseguido el H-24, que desde hace seis meses permite operaciones a lo largo de todo el día, González reclama ahora que se estudie la creación de una 'zona franca', que sería la primera en un aeródromo español y que permitiría disfrutar de beneficios aduaneros sobre las mercancías ajenas a la Unión Europea (UE).

La reforma costaría alrededor de 3,5 millones de euros. Supondría la actualización de la imagen exterior e interior del aeródromo o la reconfiguración de las zonas de salidas y llegadas, así como otra serie de trabajos de carácter más estético que podrían incluir subir los techos para ganar luminosidad. Se trataría del primer 'lifting' para Foronda en sus casi 40 años de vida. Esta obra no concluiría hasta 2021, aunque después hay programadas otras actuaciones como adecuar las calles de rodaje o la modernización de algunos sistemas de seguridad.

«Yo he volado con cierta frecuencia con Ryanair y he pasado por la terminal varias veces desde que tenemos vuelos regulares. He podido comprobar que no tenemos una terminal digna y así lo evidencian muchos pasajeros en voz alta cuando llegan. Es importante que Aena cumpla y aborde cuanto antes la obra de la terminal», remató el diputado general.

Objetivo final

En todo caso, Ramiro González quiso dejar claro que estos trabajos no son el «objetivo final» de la Diputación alavesa y reiteró su idea de solicitar la construcción de una nueva terminal cuando se alcance el medio millón de pasajeros anuales, es decir, el triple de los actuales. Un anuncio que realizó hace dos semanas en el Foro Empresarial de Álava, donde fijó como hoja de ruta mantener la apuesta por el 'low cost' siguiendo el ejemplo del aeródromo italiano de Bérgamo. «No se puede pedir una nueva terminal cuando no se tiene un número suficiente de viajeros. Somos realistas», alegó.

En estos momentos se encuentran en fase de licitación o ejecución la creación de nuevos viales de servicios y adecuación de caminos perimetrales por un importe de 3,8 millones, la instalación de un vallado para el control cinegético (por 205.000 euros) o un depósito elevado de carga rápida de agua para vehículos de bomberos (168.000).