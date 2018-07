Magialdia extiende sus espectáculos hasta Zabalgana para celebrar sus 30 años La maga francesa Beryl actuando en el escaparate de un comercio de Vitoria / Igor Aizpuru El Festival de Magia reunirá a más de 350 magos profesionales y aficionados en Vitoria del 17 al 23 de septiembre JUDITH ROMERO Miércoles, 18 julio 2018, 13:24

La magia invita a pensar, a permanecer activos y a encontrar el secreto de sus trucos. Lleva décadas despertando ilusiones en el corazón de la capital alavesa, y por primera vez alcanzará los escaparates de otras zonas de la ciudad. La trigésima edición del Festival de Magia Magialdia reunirá hasta a 350 magos profesionales y aficionados en Vitoria del 17 al 23 de septiembre, y sus organizadores no pueden hacer un mejor balance de los años anteriores.

«Hemos conseguido ser uno de los mayores festivales de magia del país y que nos conozcan en el extranjero, somos un evento consolidado de carácter internacional», ha celebrado José Ángel Suárez director del festival Magialdia, durante la presentación de la cita. Estos días ha tenido lugar el Congreso Mundial de Magia en Corea de Sur, lo que ha impedido dar a conocer hoy el programa definitivo del festival vitoriano. Sin embargo, contará con magos de renombre como Jorge Blas, quien presentará la gala del Teatro Principal, el francés Xavier Mortimer, quien traerá por primera vez Europa la gran ilusión que suele representar en el teatro Hollywood de Las Vegas, el alemán Alex Hecklau o el coreano Jeong Min Kiu, especialista en manipulación.

«Magialdia ya es un festival grande, pero buscamos involucrar en él a toda la ciudad», ha recalcado la concejala de Cultura Estíbaliz Canto. La aportación municipal a Magialdia ha pasado de 80.000 a 88.000 euros para aumentar el número de escaparates con magia y llevarlos a tres tiendas de Zabalgana. En total habrá once de estos espacios repartidos por la ciudad. «Tres escaparates pueden parecer pocos, ha resultado difícil encontrar aquellos que reunieran las condiciones que necesitamos, pero esperamos potenciar la vida del barrio y dar a conocer sus comercios», ha afirmado Suárez. Los organizadores esperan recalar en otros barrios de Vitoria en las próximas ediciones.

Magia inclusiva

Otra de las novedades de Magialdia 2018 serán los espectáculos dirigidos al público adulto. Tendrán lugar el jueves 20 y el sábado 22 en el aula de la Fundación Vital en Dendaraba a partir de las 20.30. El primero de ellos es 'Woodyland, casi de cerca', un show del experto en cartomagia Woody Aragón. El sábado será el turno de 'Sólo para adultos' de Karim Fuentes, quien combina magia participativa con monólogos de humor. Las familias podrán disfrutar de un espectáculo en el Jardín Secreto del Agua el 15 de septiembre, y el museo BIBAT y el teatro Federico García Lorca ofrecerán talleres de magia para niños.

Una vez más el Palacio Europa acogerá las jornadas de trabajo especializadas del festival y, como ya es habitual, Magialdia llevará a cabo una gala solidaria en beneficio de una causa solidaria. Este año colaborarán con la Asociación Down Araba Isabel Orbe y han querido visibilizar a las personas con capacidades diferentes. La artista italiana Mágica Gilly, una de las pocas del mundo con síndrome de Down, demostrará su talento en uno de los once escaparates mágicos de la ciudad. La gala solidaria se celebrará en el Aula Fundación Vital de Dendaraba el sábado 22 de septiembre y contará con el espectáculo 'Tornavic' del belga Sebastien Dethise.