Una madre denuncia que el club Betoño no permite jugar partidos a su hijo con autismo Unos niños juegan al fútbol. / Mike Flippo El niño entrena con el equipo desde hace trece meses y sus responsables aseguran que en ningún momento se ha querido prescindir de él JUDITH ROMERO Jueves, 18 octubre 2018, 12:54

La madre de un niño con autismo ha denunciado, a través de su muro de Facebook, que el Club Deportivo Betoño de Vitoria no le deja jugar partidos. Mikel, de 9 años, entrena con esta sociedad desde hace trece meses. No faltó a los entrenamientos durante la temporada anterior pese a que no jugó ningún partido. Sin embargo, la noticia de que por el momento el chico tendría que seguir entrenando antes de participar en estos encuentros no ha sentado nada bien a la familia.

«Se supone que con esta edad no van a jugar para ganar, ¿estos son los valores que enseñan a los niños en este lugar?», se cuestiona la madre en el post publicado en la tarde del miércoles. «Mikel nos pregunta qué ha hecho tan mal, asegura que se ha esforzado al máximo y cuestiona si ha faltado el respeto a alguien o es un maníaco y por eso no le quieren», añade en su comunicado.

Por su parte, el Club Deportivo Betoño atribuye la situación a un problema de comunicación. «Tal vez no se han gestionado bien las expectativas o no se ha sabido transmitir que el chico podría jugar estos partidos más adelante», han explicado sus responsables a EL CORREO.

El equipo sostiene que el joven tiene abiertas las puertas del club para seguir entrenando y que en ningún momento se ha querido prescindir de él, y también invita a la familia a mantener nuevas reuniones.