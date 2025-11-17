El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Las instalaciones del Centro de Tratamiento de Correos en Júndiz prevén trabajar las 24 horas.

Las instalaciones del Centro de Tratamiento de Correos en Júndiz prevén trabajar las 24 horas. jesús andrade

La logística alavesa afronta su temporada de mayor demanda con IA y un alza del 30%

El sector, que ya es el cuarto que más contratos registra en el territorio, se anticipa más que nunca en Foronda y Júndiz de cara a la campaña que va hasta Navidad

Saioa Echeazarra

Saioa Echeazarra

Lunes, 17 de noviembre 2025, 01:11

Comenta

Aunque los comercios y escaparates comienzan a exhibir en estas fechas los descuentos y promociones que darán paso a la vorágine consumista que se extenderá ... de aquí a fin de año, en los almacenes y centros logísticos alaveses el trabajo se planifica con meses de antelación, y de hecho su arranque se adelanta año a año. «Cada vez se anticipa más», coinciden tanto las compañías como la patronal del sector. No solo eso, sino que el constante incremento de la carga de trabajo, que depara otro año récord, en las empresas dedicadas a la gestión de mercancías requiere la utilización de nuevas tecnologías para dar salida a semejante pico de encargos.

