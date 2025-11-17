La logística alavesa afronta su temporada de mayor demanda con IA y un alza del 30%

Aunque los comercios y escaparates comienzan a exhibir en estas fechas los descuentos y promociones que darán paso a la vorágine consumista que se extenderá ... de aquí a fin de año, en los almacenes y centros logísticos alaveses el trabajo se planifica con meses de antelación, y de hecho su arranque se adelanta año a año. «Cada vez se anticipa más», coinciden tanto las compañías como la patronal del sector. No solo eso, sino que el constante incremento de la carga de trabajo, que depara otro año récord, en las empresas dedicadas a la gestión de mercancías requiere la utilización de nuevas tecnologías para dar salida a semejante pico de encargos.

En un contexto de imparable expansión del comercio 'online' así como de informatización de procesos, las empresas afrontan su campaña alta (denominada 'Peak season' en el argot internacional) no solo con más personal y medios, sino con IA y 'Big Data'. Lo constata Francisco Aranda, presidente de la Organización Empresarial de Logística y Transporte UNO. «Nos hemos convertido en un sector tecnológico. Para nosotros es habitual hablar de inteligencia artificial, analítica avanzada y optimización de rutas en base a 'software' inteligentes. Sin ello sería absolutamente imposible hacer frente a picos de demanda tan importantes y tampoco a la intensidad del comercio electrónico durante todo el año, que va a seguir expandiéndose en España», analiza en declaraciones a EL CORREO.

10 % es el incremento de las contrataciones que registra el sector del Transporte y el almacenamiento Álava, con 1.177 contratos y un saldo anual de 107 empleos, según recoge un informe de Lanbide de este año. 6.000 paquetes a la hora es la capacidad máxima que puede alcanzar la máquina clasificadora de Correos en su centro de tratamiento de Júndiz. Este dispositivo funcionará las 24 horas durante la campaña.

Según datos oficiales, el sector ya es el tercero que más utiliza los 'macrodatos' en sus procesos. «Es clave porque en base a ello gestionamos los recursos humanos y técnicos que vamos a utilizar para cada 'Black Friday' y Navidad. Digamos que todo empieza en los datos», reflexiona el responsable de la patronal. A nivel nacional, en cinco años el sector ha gestionado un aumento del «240%» en los envíos 'online', mientras la penetración del comercio electrónico es del 14%, dato que escala al 25% en Inglaterra o Alemania, lo que «quiere decir que hay mucho margen de crecimiento», aventura.

Otra de las claves es que esta 'temporada alta' «cada vez se anticipa más, sin duda». Además, desde hace tres años hemos detectado que hay mucha planificación por parte del consumidor en la compra electrónica. Con todo, a nivel operativo la campaña arranca «inmediatamente después del verano», si bien «desde enero» ya se empiezan a hacer previsiones analíticas sobre cómo se va acomportar el mercado.

En el caso del 'hub' de DHL en el aeropuerto de Vitoria, que encara uno de los periodos «más intensos» del curso, esperan registrar entre un 20% y un 30% de aumento en el volumen de procesamiento de paquetes tanto en exportación como en importación, transmiten a este periódico portavoces de la firma. La compañía prevé incorporar un refuerzo puntual en tareas de manipulación, clasificación y reparto, así como ampliar las rutas terrestres, incluidas las operativas de fin de semana y festivos. «Nuestro 'hub' internacional de Vitoria seguirá desempeñando un papel esencial, con procesos cada vez más automatizados y una gestión más ágil del flujo de mercancías», destaca la firma germana. En conjunto, «estas mejoras garantizan una respuesta rápida y flexible ante los picos de demanda típicos de esta temporada».

Francisco Aranda (UNO) «La campaña se lleva preparando desde hace meses y este año volverá a superar al anterior»

Según corroboran, «efectivamente, cada año anticipamos la preparación de la 'peak season'. Hemos iniciado la planificación con semanas de antelación para ajustar nuestra red aérea y terrestre, coordinar los turnos de trabajo y garantizar la disponibilidad de recursos». Un «enfoque preventivo» que permite «afrontar con éxito la alta volatilidad de la demanda y ofrecer un servicio estable, previsible y sostenible». En un contexto global donde el comercio internacional sigue creciendo y diversificándose, la anticipación es «clave».

A tres turnos

Los comercios «van adelantando» las promociones que lanzan con motivo del 'Black Friday', que se junta con otro de los días 'fuertes' del 'ecommerce', como el 11/11, para adelantar sus compras navideñas, lo que repercute también en una extensión de la campaña logística asociada a la Navidad, coinciden en Correos.

En el Centro de Tratamiento Automatizado (CTA) que la compañía postal tiene en Júndiz, la máquina clasificadora de paquetería alcanzará su capacidad máxima de procesar «6.000 paquetes a la hora», que a su vez incrementa el número de horas que está en funcionamiento. El equipo trabaja a tres turnos, de los cuales el de mañana suele finalizar sobre las 9.30 horas, pero en esta campaña la actividad se prolonga.

Como consecuencia de este aumento de trabajo, también se eleva la cifra de conducciones, se realizan rutas extraordinarias para desplazar un mayor número de envíos y también hay que aumentar el número de conductores, explica la firma. Desde mediados de noviembre la plantilla en Álava (que suma 569 personas) «se va a reforzar» con contrataciones tanto en Júndiz como en las unidades de reparto.