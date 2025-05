Localizan en una prisión de Madrid al violador de una menor alavesa que estaba fugado

Hace ya tres meses que el Tribunal Supremo confirmó una condena de 14 años de cárcel para un hombre natural de Vitoria ... por violar sistemáticamente a su hija biológica durante su infancia y pubertad. Desde entonces, la Audiencia Provincial de Álava –donde recibió esa pena por «un delito continuado de agresión sexual» que fue recurrida dos veces– y la acusación particular –a cargo de la letrada Zuriñe Parra– trataron por todos los medios de localizarle para que ingresara de manera voluntaria en prisión.

Desde el principio, sus esfuerzos resultaron baldíos. En su último domicilio conocido, localizado en Miranda de Ebro, nada sabían de su paradero. Tampoco había rastro suyo en otras localizaciones por donde había dejado rastro. No había constancia de que hubiera abandonado el país por algún aeropuerto, puerto o estación de tren o autobús. Es decir, todo indicaba que seguía en España o, como muy lejos, en algún punto de la Unión Europea.

«Llamábamos todos los días para saber si le habían localizado y nada. No le encontraban», resume Parra. Su encarcelamiento se antojaba crucial para cerrar la herida de la víctima. Ésta inició su calvario cuando sólo contaba 6 años. A esa edad, este padre ausente se reconcilió con su madre y volvió al hogar. «Drogadicto» aprovechaba que su entonces mujer trabajaba muchas horas al día para forzar a la pequeña. Ella calló hasta 2021. Con catorce años 'se atrevió' a pedir ayuda.

Hoy continúa en tratamiento psicológico. «Está muy dañada. Le tiene mucho miedo», indica preocupada su letrada. Desde que le denunció, eso sí, la Justicia le impuso una orden de protección para evitar que su progenitor se le acercara o comunicara. Como respuesta, este hombre –que aún no ha cumplido un solo día de cárcel por estos hechos– lo pagaba con la madre. La acosó en varias ocasiones. «Como no podía acercarse a la hija se acercaba a su ex, para amedrentar», sintetiza la abogada. De hecho tiene abierta otra causa penal por esta actitud.

Con esos condicionantes, y cansados de esperar a que apareciera motu proprio, la Justicia expidió una orden de busca y captura. Los datos de este alavés «adicto a la cocaína» se facilitaron a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad. Y ahí obró el milagro. Alguien consultó el registro nacional de internos e hizo diana.

«4 meses» de búsqueda

«Llevábamos casi cuatro meses buscándole y, de repente, la Policía Nacional nos ha informado esta semana de que le han encontrado. Lleva preso preventivo desde marzo en Soto del Real». Esta cárcel madrileña es una de las más mediáticas de España ya que han 'alojado' a famosos como Víctor de Aldama, Rodrigo Rato, Mario Conde, Luis Bárcenas, Sandro Rossell o Ángel María Villar.

No ha trascendido la causa del encarcelamiento provisional de este vitoriano de mediana edad. Sólo que se le detuvo en algún municipio de Madrid.

Zuriñe Parra, abogada de la víctima «Se le ha hecho eterno, pero ahora siente una liberación»

La víctima y su entorno se han quitado una losa de encima. «Para ella ha sido un proceso catársico. Una liberación», celebra Parra. «Aunque existía la seguridad de que entraría en prisión, ella (la víctima) le tiene mucho miedo». Al margen de la causa que le llevó a Soto del Real, este agresor sexual confirmado dispondrá ahora de la opción «de elegir dónde cumplir su condena». Por ejemplo, Zaballa o Burgos.

Su hija aún es una adolescente. «La chavala lo ha pasado muy mal por el tiempo transcurrido», radiografía su abogada. Cuatro años desde que interpuso su denuncia hasta esta resolución definitiva. Entremedias; un juicio ganado en la Audiencia Provincial y, tras los recursos de su verdugo, las confirmaciones del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y del Supremo. «Se le ha hecho eterno, pero cuando la rueda de la Justicia se activa ya no para».