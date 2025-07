Localizan en un centro de internamiento a dos ladrones de chalés y pisos de Álava

Ambos han pasado la noche en el módulo de ingresos de la cárcel de Zaballa. A última hora del mediodía de ayer, el Juzgado de ... Instrucción número 3 de Vitoria decretó el ingreso preventivo de estos dos jóvenes como presuntos autores de una de las últimas oleadas de robos en pisos y chalés de la ciudad, principalmente, y de otras partes de Álava.

Lo curioso de esta historia es que hacía meses que estos supuestos ladrones especializados habían escapado del radar tanto de la Justicia como de la Ertzaintza, cuerpo que investiga sus tropelías a lo largo y ancho de la provincia.

La semana pasada, el Juzgado de Instrucción 3, liderado por el juez Álvaro Silván y que investiga un importante asalto a un chalé de Armentia, descubrió que los dos sospechosos estaban en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Valencia. Allí llevarían varias semanas.

Y ambos apuraban su particular cuenta atrás para recuperar la libertad pese a contar con «órdenes de expulsión de la Subdelegación del Gobierno en Alicante», que no iban a ser ejecutadas por motivos que no han trascendido. Con esos mimbres, el pasado martes 22 les tocaba recuperar la libertad. Al carecer de domicilio conocido, la causa abierta por el robo en el chalé de Armentia -y por extensión en otras propiedades alavesas- entraría en vía muerta sin viso alguno de solución. «Aquí llegaron a entrar en alguna propiedad con los moradores dentro», explican fuentes de la investigación.

«Ningún investigado en paradero desconocido acude a sus juicios pendientes. A unos porque no les encontramos y otros porque no se dejan encontrar», describen fuentes policiales y judiciales. Otro detalle. Tanto la Policía Nacional como los Mossos D'Esquadra les tienen también en sus bases de datos como sospechosos de más delitos contra el patrimonio de similar factura.

En el último minuto

Para evitar el archivo del caso los asaltos en Vitoria y en Álava, Instrucción 3 se movió con celeridad. La semana pasada remitió un auto a sus homólogos en Valencia, quienes paralizaron la puesta en libertad. De esta manera, el martes, en vez de salir a la calle, fueron trasladados a Vitoria. Y ayer, les pusieron a disposición del juez Silván. Tras interrogarles ordenó su ingreso preventivo en el centro penitenciario alavés.

Al encontrarse ambos en situación irregular, seguirán encerrados hasta que se celebre la vista oral por, como mínimo, el asalto en Armentia. Entremedias, indican desde la comisaría de Portal de Foronda, esperan avanzar con los otros robos en distintos puntos de Álava de los que son sospechosos. «Hay grabaciones en los que se aprecia perfectamente que son ellos», apuntan fuentes de la investigación abierta.