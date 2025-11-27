Las lluvias hacen que los pantanos de Álava recuperen el pulso

Tras un final del verano y un principio del otoño en el que las precipitaciones habían brillado por su ausencia en Álava, las lluvias y ... nieves de las últimas semanas han propiciado que noviembre se haya convertido ya en el mes más pasado por agua en el territorio en lo que va de año. Buenas noticias tras demasiado tiempo de sequía que ha pasado factura en el campo, necesitado del líquido elemento, y también en unos embalses que comienzan ahora a revertir la tendencia bajista que les había llevado a rebajar su volumen de ocupación por debajo del 60%.

Tras una primera parte del año en el que el embalse de Ullíbarri estuvo durante mucho tiempo al 90% de su capacidad y con las compuertas abiertas para desaguar de manera controlada, la sequía del verano y el comienzo del otoño ha dejado el principal pantano del territorio al 60% de su capacidad cuando a finales de septiembre estaban al 73%.

Un registro que se ha ido recuperando en las dos últimas semanas, con la acumulación de precipitaciones en forma de abundantes lluvias y nevadas. Según los datos de la Confederación Hidrográfica del Ebro, en estos momentos se encuentra al 62,5% de su capacidad, diez puntos por debajo de su volumen hace un año. Por su parte, la situación en Urrunaga es similar a la de noviembre de 2024 y está al 64,5% de su capacidad cuando su pico este año alcanzó el 80%.

Iturrieta, Gorbea y Gardea

Este mes que finaliza el domingo es ya el más lluvioso del año. Y en algunos puntos de la provincia, las precipitaciones de las últimas semanas son superiores a las acumuladas desde junio a octubre. La estación meteorológica de Euskalmet que más agua ha recogido es la de Iturrieta, en el municipio de Agurain. Entre chubascos y nevadas –una de las zonas donde más copos cayeron, pues se encuentra a casi 1.000 metros de altitud– se ha ido hasta los 185 litros por metro cuadrado. En un verano caracterizado por la sequía pero con varias jornadas muy tormentosas, el acumulado de los cuatro meses anteriores en ese mismo punto fue de 174,8.

La segunda estación con un registro de precipitaciones más elevado este mes es la de Gorbea. Este medidor ubicado en el municipio de Zigoitia es tradicionalmente una de las zonas donde más llueve en el territorio y en noviembre se ha ido hasta los 170 litros, muy por encima de los 132 de enero que representaban el registro más elevado del año y al mismo nivel que el agua caída a lo largo de los últimos cuatro meses en ese punto. El podio lo completa la estación de Gardea, en Llodio, que ha alcanzado los 162 litros. Mientras, el pluviómetro situado en Vitoria en el barrio de Abetxuko se ha quedado rozando los 100.