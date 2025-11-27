El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Las precipitaciones han sido las grandes protagonistas las últimas semanas en Álava. Jesús Andrade

Las lluvias hacen que los pantanos de Álava recuperen el pulso

Noviembre es ya el mes con las precipitaciones más importantes de este año, lo que permite a los embalses incrementar unas reservas antes por debajo del 60%

B. Mallo

Jueves, 27 de noviembre 2025, 01:45

Tras un final del verano y un principio del otoño en el que las precipitaciones habían brillado por su ausencia en Álava, las lluvias y ... nieves de las últimas semanas han propiciado que noviembre se haya convertido ya en el mes más pasado por agua en el territorio en lo que va de año. Buenas noticias tras demasiado tiempo de sequía que ha pasado factura en el campo, necesitado del líquido elemento, y también en unos embalses que comienzan ahora a revertir la tendencia bajista que les había llevado a rebajar su volumen de ocupación por debajo del 60%.

