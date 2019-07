Llodio convocará este año cinco plazas de operario y quince de administrativo La brigada municipal de obras trabaja realizando reparaciones en las calles de Llodio. / SANDRA ESPINOSA El alcalde prevé que las bases de la convocatoria estén listas a finales de año y que el proceso haya concluido antes del próximo verano MARTA PECIÑA Sábado, 13 julio 2019, 01:07

Habrá oposiciones por fin en Llodio para cubrir cinco plazas de operario y quince de administrativo en el Ayuntamiento. Las bases de la convocatoria, que aspira a acabar con el alto grado de interinidad de la plantilla municipal, en torno al 40%, podrían estar publicadas antes de finales de año y el proceso concluido antes del próximo verano, si se cumplen las previsiones. «Es de vital importancia dar cumplimiento a lo que habíamos prometido y antes de finalizar el año, queremos poner en marcha este proceso de oferta pública de empleo», explicó ayer el alcalde, Ander Añibarro. La medida debe contar con el respaldo de los sindicatos antes de ponerse en marcha, aunque ya «se les ha presentado».

La convocatoria de esta oferta pública de empleo no exige la aprobación previa de la Relación de Puestos de Trabajo, uno de los escollos que el Ayuntamiento de Llodio ha sido incapaz de salvar en los últimos años porque «son plazas estructurales, que ya tienen un perfil lingüístico asignado y que no nos exige modificaciones». Los operarios tienen como destino la brigada de obras «que no podemos tener desangelada» en y la quincena de administrativos resultan «fundamentales para el trabajo municipal»

Reposición escalonada

Añibarro reconoció que «se trata de un objetivo ambicioso» que paliará la elevada tasa de interinidad que se ha generado los últimos años como consecuencia de la cascada de jubilaciones de personal, que además, está previsto que contigo en los próximos años.

Añibarro adelantó que su intención es continuar colar convocatoria de nuevas ofertas de empleo en los próximos años para hacer frente a las necesidades de personal del municipio. «Tiene que ser una medida escalonada», añadió, ya que son muchos los puestos que deben cubrirse de manera definitiva.

El Ayuntamiento ya se está encontrando con dificultades para contratar personal eventual «porque nuestras bolsas de trabajo están agotadas y tenemos que recurrir a las de otros municipios».

Además de esta veintena de plazas que salgan a concurso lo largo de este año, Llodio contará en breve con cinco nuevos policías municipales que ya han empezado a seleccionarse a través de un proceso que realiza la Ertzaintza para varios ayuntamientos vascos.