«Menos mal que no llevaba a mi hijo de 10 meses en el momento del accidente» Estado en el que ha quedado uno de los vehículos implicado en el accidente. / Igor Aizpuru. Dos vehículos colisionan en la rotonda que conecta la Avenida Gasteiz con el Portal de Castilla. La GoPro de uno de los conductores aclarará cuál de los dos coches se ha saltado el semáforo JON ANDER GOITIA Viernes, 5 abril 2019, 18:31

«Menos mal que hoy no llevaba a mi hijo de diez meses en el coche. Se ha quedado duermiendo en casa y eso le ha salvado», confiesa, todavía entre llantos, Zuriñe F. Ella es la conductora del Wolsvagen Golf, uno de los dos vehículos implicados en el accidente que ha enmudecido por completo el bullicio que rodea a la rotonda que conecta la Avenida Gasteiz con el Portal de Castilla. El otro turismo lo conducía Juan R., que se dirigía por la Avenida. Por el momento se desconoce quién de los dos ha sido el culpable de la fuerte colisión, aunque la cámara GoPro que llevaba el varón en su coche será la que aclare los hechos.

Y es que, por el momento, esa grabación es la única prueba con la que cuentan los agentes que se han presentado en el lugar. Porque, como han asegurado ambos conductores a EL CORREO, los dos juran haber cruzado el semáforo que regula el tráfico en verde. Tras el choque, el Nissan ha terminado cruzado en mitad de la carretera y el Wolsvagen, sobre uno de los semáforos situados en la acera, tras haber «volado» durante varios metros, como describe la propia conductora.

EL CORREO ha recogido los testimonios de los dos conductores. Juan R. acababa de terminar su jornada laboral en la empresa en la que trabaja como vigilante de seguridad y se dirigía a la piscina del polideportivo. «Es un camino que hago todos los días después del trabajo», desliza. La velocidad, asegura, que en ningún momento ha superado los 50 km/h, porque «llevaba puesto el limitador». Pero no haber sobrepasado los límites de velocidad tampoco han salvado el impacto. «Tenía menos de un metro para frenar. He clavado freno, pero la lluvia no me ha permitido frenar bien, y eso que tengo las ruedas nuevas».

Zuriñe F., por su parte, se dirigía al colegio a buscar a su hija de 9 años. Hoy, la suerte ha querido que en la puerta que ha recibido el golpe no viajase su hijo pequeño, de apenas 10 meses. Tras el «impresionante» golpe lo primero que ha hecho ha sido llamar a su padres. «Pensaba que me moría...», recuerda atemorizada todavía. Pedro F, su padre, ha sido el que estaba al otro lado de la línea. «Ha sido un gran susto, pero escuchar su voz me ha tranquilizado», relata tras acercarse «corriendo» al lugar del accidente.

200 euros y 4 puntos

No hay ningún testigo directo del accidente, aunque José María lo ha escuchado a varios metros de distancia. En ese momento se encontraba a la altura del hotel Ciudad de Vitoria y describe el golpe como «muy fuerte», por lo que lo primero que le ha pasado por la cabeza ha sido que se trataba de algo «realmente grave». Helena, otra de las personas que se ha acercado hasta el lugar, sostiene que «alguno de los dos ha tenido que venir con más velocidad de la permitida». «Mira cómo ha terminado uno de los semáforos...», compartía asombrada.

Una vez las investigaciones policiales resuelvan quién de los dos conductores es el culpable del accidente comenzarán las sanciones. Primero, la persona que se haya saltado el semáforo tendrá que hacer frente a una multa de 200 euros, además de la retirada de cuatro puntos del carné de conducir. A ello le tendrá que sumar, aunque en este caso se hará cargo la compañía aseguradora, todos los gastos ocasionados al otro conductor.