Primera sesión del juicio celebrada este lunes en Vitoria. Efe

«Me llamaron asesino», declara el dueño de la clínica abortista de Vitoria

Juzgan a 21 personas por coacciones al rezar y manifestarse frente a un centro donde se practican interrupciones del embarazo

Ainhoa de las Heras

Ainhoa de las Heras

Lunes, 17 de noviembre 2025, 12:31

«Me llamaron asesino. Me he sentido muy perjudicado emocionalmente y hubo pacientes que llamaron para anular citas». El dueño de la clínica Askabide de ... Vitoria frente a la que se concentraban las 21 personas acusadas de coacciones, ha declarado que grupos de dos a cinco personas se manifestaban «rezando en alto, con carteles y rosarios», del 28 de septiembre al 4 de noviembre de 2022, en el juicio que se sigue en un juzgado de lo Penal en Vitoria.

