«Me llamaron asesino», declara el dueño de la clínica abortista de Vitoria

«Me llamaron asesino. Me he sentido muy perjudicado emocionalmente y hubo pacientes que llamaron para anular citas». El dueño de la clínica Askabide de ... Vitoria frente a la que se concentraban las 21 personas acusadas de coacciones, ha declarado que grupos de dos a cinco personas se manifestaban «rezando en alto, con carteles y rosarios», del 28 de septiembre al 4 de noviembre de 2022, en el juicio que se sigue en un juzgado de lo Penal en Vitoria.

«Me he recorrido las comisarías de medio País Vasco poniendo denuncias, he tenido que esperar hasta cuatro horas y realizar viajes». Según ha explicado, la clínica practicaba aborto desde que abrió en 2019, el 95% derivados de Osakidetza, aunque también realizaban otro tipo de servicios sanitarios, como seguimientos de embarazos o consultas de urología. «Cuando aprobaron la ley lo celebramos porque creímos que se había acabado el calvario, pero siguieron. Como era algo ilegal, llamamos a la Policía», ha explicado.

Las concentraciones se convocaban en dos tandas de 40 días al año por parte de una plataforma antiaborto, antes de Semana Santa y a partir de septiembre. Según el gerente de Askabide, que tiene otros dos centros en San Sebastián y Bilbao, «tenían tres objetivos: que las pacientes no interrumpieran el embarazo, que cerraran las clínicas y reconvertirnos a los que trabajamos allí».

Ampliar Junto a las concentraciones también se colocaron carteles antiabortistas en marquesinas de Vitoria. J. Andrade

También han declarado una extrabajadora embarazada y dos pacientes, que se sintieron «señaladas» e «incomodadas» por la presencia de personas orando frente a la puerta de la clínica. Según han declarado, gritaban frases como «perdónalas porque no saben lo que hacen. Rezamos por tu hijo». Una de ellas decidió dejar de acudir a Askabide pese a que llevaba años tratándose allí.

El fiscal pide para cada uno de los acusados, entre los que hay una mujer con tacatá y un cura con alzacuellos, cinco meses de prisión por un delito de coacciones. En la sesión de hoy está previsto que declaren 27 testigos. El juicio continuará el martes y el jueves, cuando quedará visto para sentencia.