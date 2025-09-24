El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Mintxo Cemillán interviene el kiosco de la calle Prado con su original trazo. Rafa Gutiérrez

El lienzo de Mintxo Cemillán en el kiosco de la calle Prado

El artista alavés interviene el icónico inmueble que se transformará en unas semanas en un punto de información cultural

Ramón Albertus

Ramón Albertus

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 00:15

«Si te fijas bien, solo hay una niña que se da cuenta de que hay otro mundo, con gente flotando más allá de esos ... paseantes». Con el pincel en la mano, Mintxo Cemillán señala a la pequeña protagonista de su obra, situada a los pies del mural, la única capaz de ver más allá, de contemplar figuras que se eleva sobre un paisaje cotidiano de Vitoria. El reconocido artista y muralista lleva desde el miércoles plasmando esta escena, llena de 'fantasía' y 'dinamismo' –palabras que también aparecen escritas en el dibujo– en uno de los laterales del emblemático kiosco de la calle Prado.

