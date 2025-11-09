¿Qué libros se leen en los colegios alaveses? Cada centro educativo tiene margen para establecer las lecturas que considere en cada etapa, salvo en 2º de Bachillerato, curso marcado por Selectividad

En Euskadi no hay un listado de lecturas obligatorias. Los centros tienen autonomía para elegir cuáles trabajan en las diferentes etapas. La única excepción es 2º de Bachillerato, curso marcado a fuego por Selectividad, en el que todos los colegios, institutos e ikastolas trabajan los mismos libros en castellano para afrontar la prueba de acceso a la Universidad. Aquí se ofrece un listado con algunas lecturas facilitadas a EL CORREO por cuatro centros de Álava, ejemplos de libros que se leen en los colegios concertados Corazonistas y Vera Cruz y en los públicos Sansomendi e Ikasbidea en castellano, euskera e inglés.

6 a 12 años Primaria

Ampliar Enzo Brown (Pablo Lolaso), Anna Kadabra (Pedro Mañas y David Sierra) El club de los raros (Jordi Sierra i Fabra), Nadie es un zombi (Jordi Folck), Gau dena azaldu dadila (Garazi Kamio y Julem Ribas) y The Tiny Seed (Eric Carle).

La etapa de Primaria se divide en tres ciclos de dos cursos cada uno. El punto crítico es el segundo, en concreto 3º de Primaria, cuando los alumnos tienen 8 y 9 años. Es la edad en la que pasan de «aprender a leer» a «leer para aprender». Para entonces, es fundamental que la lectoescritura esté asentada. Los libros que se trabajan en esta etapa buscan fomentar el gusto por la lectura pero también se comienzan a introducirse lecturas más densas.

Además de los reflejados en la ilustración, algunos autores que se trabajan en esta etapa son Harkaitz Cano, Alaine Agirre, Juan Kruz Igerabide, Junkal Lertxundi, Christian Andersen, los Hermanos Grimm, David McKee, Roger Olmos, Carmen Gil, Werner Holzwarth, Leo Leonni, Han Jürgen, Unai Elorriaga, R. L. Stevenson, Roald Dahl o Patxi Gallego, entre otros.

12 a 16 años Secundaria

Ampliar Emigrantes (Shaun Tan), El Principio (Antoine de Saint-Exupéry), Bodas de sangre (Federico García Lorca), Arima galdua (Olga Tokarczuk y Joanna Concejo), Oliver Twist (Charles Dickens) y Twelve years a slave (Solomon Northup).

En Secundaria los centros educativos mantienen la estrategia de tratar de fomentar el gusto por la lectura con la presencia de libros más densos. Es habitual que muchos alumnos lean adaptaciones de grandes clásicos de la literatura universal. A estas edades, por lo general, la lectura se practica en las aulas y no tanto en 'txokos' decorados de forma especial para lograr un entorno amable, muy comunes en Infantil y Primaria. También se comienza a trabajar los diferentes tipos de texto, desde obras de teatro hasta artículos de opinión.

Algunos autores habituales en esta etapa son Jon Andueza, Jasone Osoro, Eloy Moreno, Roberto Santiago, Michael Ende, Kirmen Uribe, Toti Martínez de Lezea, César Mallorquí, Aitor Arana, Alberto Ladrón, Miren Agur Meabe, Miren Gorrotxategi, Nerea Loiola, Joseba Sarrionaindia, Laura Gallego, Deborah Ellis, Ari Folman, David Polanski, Armin Greder, Mark Twain, Andoni Egaña, Samuel Shee, J. D. Salinger, Ray Bradbury, Fernando Fernán Gómez, Oscar Wilde, Charles Dickens o Arthur Conan Doyle.

16 a 18 años Bachillerato

Ampliar Marina (Carlos Ruiz Zafón), Nada (Carmen Laforet), La casa de Bernarda Alba (Federico García Lorca), Perfume (Patrick Süskind) y Bost Aizpa (Aitor Arana).

Bachillerato es una etapa eminentemente enfocada al examen de Selectividad. Se trabajan sobre todo diferentes tipos de texto: periodísticos, científicos, literarios... Todos los centros trabajan una serie de libros comunes en Lengua Castellana y Literatura para la prueba de acceso a la Universidad: Nada (Carmen Laforet), La casa de Bernarda Alba (Lorca), poemas de Antonio Machado y Miguel Hernández...

Más allá de eso, algunos autores que se suelen trabajar son Pío Baroja, Gabriel García Márquez, Antonio Buero Vallejo, Isabel Allende, Pablo Santiago, Anjel Lertxundi, Roald Dahl, Kirmen Uribe, Harkaitz Cano, Charles Dickens, Miguel Hernández o Laura Gallego.