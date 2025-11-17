'Letras por la m3moria': el concurso literario para conmemorar el 3 de Marzo

¿Cómo contarías el 3 de Marzo cinco décadas después? Con esta pregunta, la asociación Martxoak 3 quiere animar a la ciudadanía a participar en ... un concurso literario que se enmarca dentro de las actividades programadas en el 50 aniversario de la masacre. Por si no fuera poco incentivo, los dos trabajos ganadores (en castellano y en euskera), recibirán un premio de 1.000 euros, y los seis relatos mejor calificados (tres en cada idioma) serán publicados en un libro elaborado por el Ayuntamiento de Vitoria en el que también se recogerán obras ineditas sobre el 3 de Marzo de autores como Bernardo Atxaga, Toti Martínez de Lezea, Txabi Arnal y Concha Murua.

«Es formato libre», ha puntualizado Juan Ibarrondo, miembro del jurado, durante la presentación del concurso este lunes en la librería Zuloa. «Lanzamos la pregunta de cómo podría haber sido el 3 de Marzo como idea», ha añadido sobre la posibilidad de escribir una ucronía, «pero también pueden centrarse en un pequeño detalle a nivel personal de los sucesos, un recuerdo o algo que les hayan transmitido sus familiares». El objetivo del concurso es «acercar a la ciudadanía la masacre y su contexto», ha explicado Amaiur Arbe, de la asociación Martxoak 3, «porque creemos que la imaginación es un poder».

Los escritos deberán presentarse individualmente, pudiendo presentar uno en castellano y otro en euskera mientras no sean el mismo relato. Deberán tener entre cinco y diez páginas, con letra doce Arial o similar y con un interlineado de 1,5 centímetros. El plazo de presentación finalizará el 31 de enero y las obras deberán enviarse al correo m3.50urte@gmail.com con el asunto «PARA EL CONCURSO LITERARIO 3 DE MARZO DE 1976, M3MORIA LERROA». Cualquoer trabajo que muestre indicios de haber sido creado con Inteligencia Artifical quedará excluido automáticamente del concurso.

Programación extensa

El jurado, compuesto en la versión en castellano por Bernardo Atxaga, Amparo Lasheras y Juan Ibarrondo, y en euskera por Katixa Agirre, Iban Zaldua y Aitor Oñate, valorarán la calidad literaria y el contenido a la hora de calificar los relatos. En abril, en una fecha por anunciar, se repartirán los premios en un acto en el que participarán también los escritores y se entregará el libro elaborado «si se ha publicado para esa fecha», ha puntualizado el escritor Juan Ibarrondo.

Este concurso se enmarca dentro de la amplia programación prevista para el 50 aniversario del 3 de Marzo, que contará con diversos actos a partir de enero, como una exposición en el centro cultural Izaskun Larrue, un nuevo corto sobre los sucesos y un acto en el Palacio Europa el 28 de febrero en el que la asociación Martxoak 3 homenajeará a todas las víctimas.