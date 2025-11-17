El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Amparo Lasheras, Amaiur Arbe, Juan Ibarrondo y Concha Murua han presentado el concurso. Igor Martín

'Letras por la m3moria': el concurso literario para conmemorar el 3 de Marzo

La asociación Martxoak 3 premiará a los dos ganadores con 1.000 euros y publicará junto al Ayuntamiento un libro con los seis mejores relatos

Ania Ibañez

Lunes, 17 de noviembre 2025, 13:15

Comenta

¿Cómo contarías el 3 de Marzo cinco décadas después? Con esta pregunta, la asociación Martxoak 3 quiere animar a la ciudadanía a participar en ... un concurso literario que se enmarca dentro de las actividades programadas en el 50 aniversario de la masacre. Por si no fuera poco incentivo, los dos trabajos ganadores (en castellano y en euskera), recibirán un premio de 1.000 euros, y los seis relatos mejor calificados (tres en cada idioma) serán publicados en un libro elaborado por el Ayuntamiento de Vitoria en el que también se recogerán obras ineditas sobre el 3 de Marzo de autores como Bernardo Atxaga, Toti Martínez de Lezea, Txabi Arnal y Concha Murua.

