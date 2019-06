Melvins cancela su actuación en el Azkena por una lesión Foto promocional de la última gira de Melvins / Melvins El batería de la banda estadounidense sufre una molestia en la espalda que le impide actuar el día 22 en el festival vitoriano ITSASO MOLINERO Jueves, 6 junio 2019, 18:15

La banda estadounidense Melvins ha cancelado su actuación prevista para el día 22 en el festival Azkena Rock de Vitoria debido a una lesión en la espalda del batería Dale Crover. Por este motivo, el grupo se ha visto obligado a cancelar su gira europea.

El propio batería ha sido quien, a través de las redes sociales, ha anunciado la mala noticia. Lamenta no poder actuar en el festival y el resto de su gira europea. y promete trabajar duro para «volver al cien por cien». Mientras tanto, la promotora Last Tour, que organiza el Azkena, ha asegurado que pronto anunciará el posible sustituto de Melvins.

Esta banda era una de las más deseadas para la 19 edición del festival ya que era su primera actuación en el país tras una década. Tampoco ha sido la única cancelación que Last Tour ha tenido que asumir. Otro grupo que por motivos de salud no actuará es New York Unsane.

El cartel de este año cuenta con bandas como la británica The Cult, liderada por Ian Astbury, y la de Neko Case, una de las principales figuras femeninas del country-folk alternativo y el indie rock. También debutará en España uno de los grupos más prometedores del rock americano del momento, Mt. Joy.

El Azkena Rock Festival 2019 contará, además, con la participación, entre otros, de grupos como la mítica banda de Georgia The B-52s, la banda de rockabilly más popular, Stray Cats, el rock alternativo de Wilco (Chicago), y el hard rock de Tesla (Sacramento, California), que volverán a España diez años después de su última gira.