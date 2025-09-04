El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Historias perdidas de Álava

Legutio, epicentro de los bombardeos en Euskadi en la Guerra Civil

Ningún otro municipio fue más castigado por ataques aéreos, un total de 65 en esta zona de Álava, la más afectada en Euskadi por delante de Bilbao (62)

Francisco Góngora

Francisco Góngora

Jueves, 4 de septiembre 2025, 00:14

Gernika es un símbolo mundial del drama de la guerra, del castigo premeditado contra la población civil para aterrorizar, cambiar la voluntad y doblar la ... rodilla del contrario. Pero no fue la localidad vasca que sufrió un mayor número de bombardeos aéreos. En eso, la palma se la llevó Legutio, o mejor dicho Villarreal, porque así se denominaba el municipio cuando entre 1936 y 1937 fue el objetivo de 65 operaciones de hostigamiento desde aviones. Ni siquiera Bilbao, objetivo número uno de las fuerzas franquistas, llegó a tal cifra (se quedó en 62). Y la cuarta, después de Legutio, Bilbao y Amorebieta fue Zigoitia, otro municipio alavés, situado en primera línea de frente. Son datos sacados del 'Atlas de bombardeos en Euskadi' publicado por el Instituto de la Memoria, Gogora, dependiente del Gobierno vasco.

