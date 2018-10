Suscriptores de On+ disfrutan de un paseo en globo Iñaki Ariznabarreta y su hijo Jon minutos antes de despegar. / I.A «Solemos ir juntos a la montaña, pero esta es una experiencia bien distinta», contaba uno de los ganadores JUDITH ROMERO Sábado, 6 octubre 2018, 18:03

Habían sobrevolado la capital alavesa en avioneta, pero nunca en un colorido globo de 17 metros de diámetro. «Pensamos en venir a ver despegar la regata desde Mendizabala, pero no creímos que nos subiríamos en un globo», celebraba este sábado Iñaki Ariznabarreta, uno de los suscriptores de EL CORREO que hoy ha ascendido a los cielos tras resultar ganador del sorteo para los lectores de On+. Su hijo Jon no podía esperar a subir con él para disfrutar de Vitoria desde arriba y buscar el maniquí de Celedón que hoy dará la victoria a uno de los 25 pilotos de la regata.

«Es como buscar a Wally pero desde arriba», celebrababa el niño de 9 años. En tierra esperaban su madre Nagore y su hermana Naia, que había tenido peor fortuna. «Lo han echado a suertes y le ha tocado a Jon, después iré a buscarles donde aterricen», explicaba la amatxu. Padre e hijo despegaron desde las campas de Mendizabala, lugar desde el que este sábado han partido la mayoría de los globos, pero otros dirigibles han salido desde otras localizaciones como la Plaza de España o el parque de Salburua.

La meteorología

Juan José Fuentes ya había disfrutado del Baskonia y el Alavés gracias a su suscripción de EL CORREO, pero nunca pensó que acabaría surcando los cielos en compañía de su vecino. «Solemos ir juntos a la montaña, pero esta es una experiencia bien distinta», reconocía. El buen tiempo ha permitido que los vuelos sean cómodos y se desarrollen sin complicaciones y ha dejado unas estampas para recordar en la capital alavesa. El cuarto vuelo de competición tendrá lugar este sábado a partir de las 17.30 si la meteorología lo permite, aunque aún está por determinar desde dónde partirán los globos. Los pilotos harán gala de sus habilidades por última vez el domingo a partir de las 8.00 antes de recibir sus trofeos a las 12.30 en las instalaciones de la Peña.