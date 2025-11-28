El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Así quedó la empresa tras el voraz incendio. Igor Aizpuru

LEA se levantará de nuevo sobre una parcela de 45.000 metros cuadrados en Júndiz

Son terrenos que le cederá la sociedad pública industrial Gilsa, que además pagará 4,7 millones por parte de su solar siniestrado en Arriaga

Rosa Cancho

Rosa Cancho

Viernes, 28 de noviembre 2025, 12:28

Comenta

LEA contará en breve con un solar de 45.000 metros cuadrados en Júndiz donde podrá renacer de sus cenizas. Bueno en realidad, la empresa ... más longeva del País Vasco, cuya sede en Arriaga destruyó en junio un voraz incendio, se levantará de nuevo sobre tres parcelas gracias a una permuta de terrenos con la sociedad municipal industrial Gilsa de la que ha dado cuenta este viernes la alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria. «Seguimos dando pasos importante en la reconstrucción de un empresa», ha dicho, «que es un símbolo de nuestra industria».

