LEA se levantará de nuevo sobre una parcela de 45.000 metros cuadrados en Júndiz

LEA contará en breve con un solar de 45.000 metros cuadrados en Júndiz donde podrá renacer de sus cenizas. Bueno en realidad, la empresa ... más longeva del País Vasco, cuya sede en Arriaga destruyó en junio un voraz incendio, se levantará de nuevo sobre tres parcelas gracias a una permuta de terrenos con la sociedad municipal industrial Gilsa de la que ha dado cuenta este viernes la alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria. «Seguimos dando pasos importante en la reconstrucción de un empresa», ha dicho, «que es un símbolo de nuestra industria».

El consejo de administración de Gilsa estudiará la próxima semana la propuesta de cesión a LEA de tres espacios en el sector S-21 de Júndiz junto al pueblo de Margarita y Mercadona, frente a la carretera A-1, valoradas en cinco millones de euros. De manera paralela pagará 4,7 millones a la firma vitoriana por hacerse con la propiedad del 47% de solar siniestrado, y cuyo valor por estar dentro de la ciudad y en zona urbanizada es mucho mayor.

De esta manera, la firma que lidera la familia Lazcaray, que provisionalmente mantiene su producción en un pabellón de Gamarra, «podrá levantar una nueva planta moderna, sostenible y adaptada a los retos de futuro, en una clara apuesta por una industria más competitiva, más innovadora y más verde», ha indicado Etxebarria. «Es una buena noticia para la ciudad»

LEA apenas tardó cien días en volver a ponerse en marcha después del incendio que arrasó la factoría de la Avenida del Zadorra el pasado 20 de junio. La compañía volvió a fabricar sus productos cosméticos en las antiguas oficinas de Ofita en Eskalmendi. Eso permitió que la plantilla dejase atrás el ERTE que activó la empresa después de que su histórica planta quedara «irrecuperable». En las tiendas vuelven a verse productos con el logo de la empresa, la más antigua de Euskadi con 202 años de historia.