Larrion avisa a Urtaran que no le volverá a aupar a la Alcaldía Cree que el regidor vitoriano «se ha quedado muy corto» en sus actuaciones ANDER CARAZO Miércoles, 6 marzo 2019, 14:53

Miren Larrion (EH Bildu) ve complicado repetir el escenario de hace cuatro años. Ella comandó el frente que desalojó al popular Javier Maroto de la Alcaldía por sus críticas al sistema de ayudas sociales y aupó al poder a Gorka Urtaran, candidato del PNV. Pero visto el resultado de la presente legislatura, la líder de la coalición abertzale no lo volverá a hacer en el pleno de investidura que surja de las próximas elecciones. «Apoyar un proyecto que no sea ganador otra vez y volver a sumir a la ciudad en cuatro años más de no tener un objetivo sería traicionar a las personas a las que pedimos el voto», ha indicado la aspirante independentista.

Larrion no ha ahorrado en descalificativos a la hora de resumir la gestión realizada por Urtaran. Un modelo «gastado», que «se ha quedado muy corto» y carente de un «proyecto de ciudad» han sido algunas de las afirmaciones realizadas por la concejala en una entrevista radiofónica. A día de hoy, su idea es volver a pactar con formaciones con los que ya se han suscrito políticas «transformadoras». Una referencia implícita a Podemos.

La decisión de Gorka Urtaran de someterse a una cuestión de confianza en 2017 para sacar adelante sus presupuestos supuso evidenciar el final de su alianza con EH Bildu, quien había apoyado los principales acuerdos y proyectos. Desde entonces, los desencuentros entre nacionalistas y abertzales han sido habituales hasta el punto que el PNV ha tenido que recurrir al PP, el mismo partido que en 2015 desalojaron del poder en Vitoria.

Como es lógico a estas alturas de la precampaña de cara a las municipales y forales, aún quedan más de dos meses para introducir la papeleta en la urna, Miren Larrion mantiene que su formación cuenta con un «proyecto ganador» para gobernar Vitoria. Pero en el caso de que tenga que apoyar a otro candidato abogó por articular un proyecto antes de nada, es decir, en ningún caso volvería a firmar un 'cheque –político– en blanco' como hace cuatro años.

Cuestión distinta es lo que sucedería con EH Bildu si el PNV gana en los comicios, como pronostican las encuestas. Escenario factible que, de momento, carece de solución.