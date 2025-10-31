Lakua activa la ampliación de Miñano por 38 millones en sus presupuestos para 2026

Con el proyecto de presupuestos ya entregados en el Parlamento vasco, las cuentas del Gabinete Pradales empiezan a dar unas primeras pinceladas de cómo dibuja ... Lakua el 2026. La inversión récord de 16.378 millones para el próximo ejercicio deja unas cuentas que en Álava cuentan con un marcado peso para cuestiones claves para el territorio como el fortalecimiento industrial o la construcción de más pisos. Entre los proyectos del 2026 destaca como iniciativa estrella la ampliación del parque tecnológico de Miñano. Lakua incluye ya dos millones para empezar a urbanizar terrenos de una extensión que costará 38 millones y que se prorrogará hasta 2029. Aunque no es la única novedad: llegarán inversiones en vivienda, nuevos centros de salud y más suelo industrial. Por partes.

Industria Más suelo en Miñano, Júndiz, Subillabide y Arasur

Es uno de los presupuestos que más alegrías da a Álava, que verá actuaciones en prácticamente todos sus pulmones industriales. El proyecto estrella es, como ya se ha señalado, la ampliación del parque tecnológico. Una iniciativa que dará sus primeros pasos en 2026 con la urbanización de los nuevos terrenos. Se trata de una operación que supondrá un desembolso de dos millones el año que viene y que servirá para empezar a pavimentar los terrenos del nuevo Miñano, ideado, a priori, para soportar el crecimiento de Basquevolt. La iniciativa, según fuentes consultadas por este periódico, necesita del nuevo Plan General de Vitoria para echar a rodar, aunque eso no será un problema porque se espera que el Ayuntamiento dé el 'ok' definitivo antes de que acabe este año. Después llegarán ocho millones más en 2027, cuatro en 2028 y en 2029 se invertirán hasta 24 para sumar 38 en el cómputo global

La de Miñano no será la única inversión de las sociedades públicas. Sprilur contempla en sus cuentas de 2026 comprar terrenos para preparar Subillabide II, la extensión del parque empresarial de Iruña de Oca hacia Júndiz. Se invertirán 6,38 millones para adquirir más de 500.000 metros cuadrados. En Arasur, la misma sociedad pondrá 16,5 millones para comprar una parcela de 68.991 metros cuadrados. Por su parte, Arabako Industrialdea –sociedad compartida por la Spri y Álava Agencia de Desarrollo– se contempla el «inicio del proyecto de Jundiz II», algo que parece apuntar a una ampliación del polígono vitoriano.

Vivienda Rematar proyectos y nuevos bloques en Vitoria

El año que viene Visesa espera entregar o empezar a levantar un total de 540 nuevos pisos en Álava, repartidos entre Vitoria, Llodio y Amurrio. En este último municipio se entregarán 60 apartamentos sociales, mientras que en Vitoria se trabaja en 387 VPO de alquiler en Salburua, a las que se suman 93 domicilios en esta misma modalidad en Llodio. Además, se contemplan actuaciones en una promoción de 63 viviendas sociales en este mismo distrito y otras 56 casas de protección oficial en Agurain.

En materia de alquiler, el objetivo de la consejería de Denis Itxaso es que las ayudas para pagar las rentas lleguen a 9.500 jóvenes. Lakua habilitará 28 millones para ello.

Primeras partidas para el ambulatorio del Casco

La OSI Araba incluye en su presupuesto del año que viene las primeras partidas para el nuevo centro de salud del Casco Viejo, que incluye tanto la reforma del espacio como el dinero para acondicionar en el CIAM San Prudencio el centro de atención diurna que hasta ahora estaba en el antiguo hospicio de San Vicente de Paúl. Se invertirán 2,47 millones en el próximo ejercicio, aunque las cuentas reflejan otros 1,10 en 2027, un compromiso de 1,38 millones en 2028 y 5,20 para 2029 antes de que el complejo abra sus puertas en 2030.

Además de este centro, se rematará la fase 2 de la ampliación de Txagorritxu con 3,68 millones y llegarán los primeros 134.000 euros para el centro de salud de Laguardia, cuyas obras costarán 3,86 millones y se alargarán hasta 2029. También se plantean 2,6 millones para el nuevo ambulatorio de Latiorro, en Llodio.

Seguridad Incremento del 6,4% y obras en la comisaría de Llodio

El Departamento pasa de 798,7 a 850 millones. No obstante, el área que lidera Bingen Zupiria no concreta algunos de sus principales proyectos para 2026. Se anuncian «importantes inversiones» para seguir renovando el parque móvil de la Ertzaintza, para la mejora del sistema de comunicación interna de la policía y para la gestión de la Academia de Arkaute. En Álava habrá 1,6 millones para obras en la comisaría de Llodio y 200.000 euros para mejorar el alumbrado en la de Vitoria.

Gobernanza y Administración Digital Comienza la remodelación del edificio del Arca

El área de María Ubarretxena se meterá a fondo ya en el edificio del Arca tras comprarlo por siete millones al Banco Santander. Las cuentas del Departamento prometen que «se iniciará la remodelación del edificio Arca con el objeto de unificar los servicios territoriales de Araba», las famosas 'ventanillas' de Zuzenean. Aunque ninguna partida figura a nombre de este bloque, hay una dedicada a gastos de inmuebles para «gestión unificada» en el territorio por 1,71 millones de un total de 5,7. Fuentes de la consejería ya concretaron hace un par de meses a este periódico que la intención era adjudicar los trabajos para «poder iniciarlos en 2026».

Justicia 290.000 euros para el 3 de Marzo

La consejería de María Jesús San José otorgará 250.000 para el proyecto del memorial del 3 de Marzo y pondrá otros 40.000 euros para su explotación. Además, se invertirán en la cárcel de Zaballa 434.000 euros para distintos proyectos de construcción como avanzadilla de un total de 12,5 millones. El centro penitenciario estrenará el año que viene un módulo nuevo para presos peligrosos.

Cultura Más dinero para el Artium y la reforma del Principal

El Artium dispondrá de 103.000 euros más que el año pasado. Habrá 1,48 millones para su explotación, 150.000 euros para inversiones y 300.000 euros para comprar obras de arte. Habrá 200.000 euros para Iruña-Veleia, 150.000 para la Fundación Catedral Santa María y se pondrán 2,8 millones para la reforma del Principal.