El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La extensión de Miñano cuenta con partidas hasta 2029 Jesús Andrade

Lakua activa la ampliación de Miñano por 38 millones en sus presupuestos para 2026

La extensión del parque, que no estará lista hasta 2029, se erige como proyecto estrella para Álava con una primera inyección de dos millones

José Manuel Navarro
Borja Mallo

José Manuel Navarro y Borja Mallo

Viernes, 31 de octubre 2025, 01:00

Comenta

Con el proyecto de presupuestos ya entregados en el Parlamento vasco, las cuentas del Gabinete Pradales empiezan a dar unas primeras pinceladas de cómo dibuja ... Lakua el 2026. La inversión récord de 16.378 millones para el próximo ejercicio deja unas cuentas que en Álava cuentan con un marcado peso para cuestiones claves para el territorio como el fortalecimiento industrial o la construcción de más pisos. Entre los proyectos del 2026 destaca como iniciativa estrella la ampliación del parque tecnológico de Miñano. Lakua incluye ya dos millones para empezar a urbanizar terrenos de una extensión que costará 38 millones y que se prorrogará hasta 2029. Aunque no es la única novedad: llegarán inversiones en vivienda, nuevos centros de salud y más suelo industrial. Por partes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ikea ya tiene fecha de apertura para su nueva tienda en Vitoria
  2. 2

    Un exalto funcionario reclama 830.000 euros a la Diputación de Álava por daños y perjuicios
  3. 3

    Urtaran acusa a los magrebíes que abandonan a sus hijos en Álava de cometer «fraude»
  4. 4

    Detienen a cuatro okupas por «robo con fuerza» tras pasar de una lonja vacía a otra
  5. 5

    Sufrir un ictus a los 35 años: «¡Esto no se me pasa, no se me pasa!»
  6. 6

    La zona tensionada llega a Vitoria con el reto de hacer 3.000 pisos protegidos en 3 años
  7. 7

    María Caballero, la dura interrogadora de Sánchez hija de un asesinado por ETA
  8. 8

    ¿Cómo es la gripe que «viene fuerte»? Estos son los síntomas que ya han detectado los virólogos
  9. 9

    Terremoto en el ciclismo: el Red Bull-Bora fulmina a Lazkano tras la suspensión de la UCI
  10. 10

    El PSE «visibiliza» por primera vez una mayoría alternativa al PNV con Bildu y Sumar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Lakua activa la ampliación de Miñano por 38 millones en sus presupuestos para 2026

Lakua activa la ampliación de Miñano por 38 millones en sus presupuestos para 2026