«Los ladrones intentaron sacarme de mi coche, donde iban mis dos hijos. Creí que era un secuestro»

Una vecina de la capital alavesa aguardaba el sábado, hacia las 14.00 horas, en el interior de su coche a la llegada de su ... expareja en la calle Pintor Pablo Uranga, del barrio de San Martín, en Vitoria. Habían apalabrado la entrega de sus hijos en común. Los chiquillos, un niño de 7 años y una pequeña de 4 años, ocupaban los asientos traseros.

«Se acercaron dos hombres, uno, de camiseta roja, me ordenó que saliera del coche. 'Que salgas del coche', me gritó», comparte esta mujer con EL CORREO. «Como no le hice caso, me empezó a jalonear (sacudir con fuerza). Abrió la puerta e intentó sacarme. Pensé que era un secuestro».

A lo largo de un minuto, la conductora y uno de los asaltantes intercambiaron golpes. «Tuve que darle patadas para quitármelo de encima». Ayer todavía eran visibles los moratones en sus brazos como consecuencia de los agarrones del desconocido, al que asistió un cómplice.

«El niño empezó a gritar. Estos no se habían dado cuenta de que estaban mis hijos porque mi coche tiene los cristales traseros tintados», ahonda. «No alcanzaron a entrar. No les dejé». La angustia padecida fue mayor, reconoce, porque «había nadie en la calle». Finalmente, ambos se marcharon en busca de otra víctima.

Segunda víctima

Como adelantó ayer lunes la web de EL CORREO, tardaron poco en localizarla. Sobre las 14.30 horas 'marcaron' otro turismo aparcado en doble fila en Pintor Adrián Aldecoa. Pertenecía a una familia vitoriana que contaba los minutos para irse de vacaciones.

En ese momento sólo estaba el padre, quien salió a la acera para hablar con una vecina mientras esperaba a que sus familiares bajaran. Dejó las llaves puestas. El movimiento fue seguido por estos dos ladrones especializados, de 34 y 25 años.

Aunque consiguieron arrancar el automóvil, el dueño abrió la puerta y forcejearon. El turismo avanzó unos pocos metros e impactó contra otros vehículos estacionados, lo que detuvo su avance. La víctima pudo sacar a uno de los ladrones y, ayudado por otro peatón, comenzaron a reducirle. Entre medias, alguien había alertado al 092 de la Policía Local, lo que propició que las primeras patrullas llegaran a este punto de la ciudad en ese momento.

Ingreso en prisión

Los delincuentes fueron detenidos y trasladados a la comisaría de Aguirrelanda. Ayer, tras dos noches en los calabozos, la Policía Local los puso a disposición judicial. Se trata de ladrones especializados «venidos de Madrid». Entre ambos superan el medio centenar de detenciones. La anterior ocurrió el viernes en Argómaniz. Habían salido en libertad con cargos el mismo sábado.

En esta segunda visita al Palacio de Justicia, desarrollada ayer lunes, no tuvieron tanta suerte. El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria decretó la prisión preventiva para este dúo. Ya están en la cárcel de Zaballa.